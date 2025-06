Interior ordena extremar la vigilancia de las víctimas de violencia machista: el 30% de los asesinatos se registran en verano

España se adentra en un nuevo verano dramático si se habla de violencia machista. "Es una época especialmente peligrosa porque todas la alertas se disparan en relación con la violencia de género. Sabemos que los meses de julio y agosto son especialmente trágicos", ha dicho este jueves la ministra de Igualdad, Ana Redondo. El 30% de los asesinatos por violencia de género se producen en época estival, ha añadido. Su departamento reunirá el 10 de julio a todas las comunidades para que todos los instrumentos del Estado estén en máxima alerta tras los últimos seis asesinatos sucedidos en las últimas 48 horas en nuestro país.

La ministra, a través de un mensaje de vídeo enviado a los medios, ha insistido en que todos los entornos de las mujeres que están en riesgo de sufrir violencia "deben ser especialmente cautelosos en este momento" y ha recordado la existencia del Teléfono 016 "para que denuncien y cuenten su situación". Además, ha resaltado que en estos días se está reforzando "la cooperación y colaboración institucional" ante esa alerta máxima.

Situación extrema

"Sabemos que muchas veces las mujeres no pueden denunciar por la situación que viven de miedo, de terror, de dependencia, pero los entornos sí: entornos laborales, de familia, de amigos, esos entornos tienen a disposición el 016", ha subrayado. "Hemos escrito a las comunidades autónomas, a todas las consejerías con competencia y, también a la Federación de Española de Municipios y Provincias. También nos consta que Interior ha reforzado el 'Protocolo Cero' que supone que, incluso cuando no hay denuncia, los agentes fuerzas seguridad pueden actuar. Es importante no bajar guardia", ha enfatizado la ministra.

Además, se reunirá próximamente con la ministra de Inclusión, Elma Saiz, para promover medidas que permitan proteger mejor a las víctimas extranjeras, que presentan aún mayor vulnerabilidad. De las 17 víctimas mortales por violencia de género de 2025, nueve eran extranjeras.

Reunión de urgencia

Los ministros de Igualdad e Interior, Ana Redondo y Fernando Grande-Marlaska, se reunieron de urgencia este miércoles. Interior ha ordenado a los cuerpos policiales que operan en el Sistema VioGén 2 y refuercen las medidas de protección a las víctimas de violencia de género durante los meses de verano.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, también aseguraba que están "destrozadas" por los "terribles asesinatos" machistas de los últimos días y ha hecho un llamamiento a "ir de la mano" a todas las instituciones, grupos parlamentarios y a la sociedad.

Negacionismo

"Estamos destrozadas por estos últimos días, por los asesinatos terribles que se han producido, algunos confirmados y otros en proceso de confirmar, muertes que, desde luego, jamás tendrían que haberse producido", ha declarado Martínez, este jueves, al comienzo de su comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en el Congreso.

El negacionismo de la violencia de género ha aumentado tanto entre las mujeres jóvenes (2019: 5,7%; 2023: 13,2%), como en el caso de los hombres jóvenes (2019: 11,9%; 2023: 23,1%), según el 'Informe Juventud en España 2024. Entre la emergencia y la resiliencia' presentado este jueves por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien ha advertido de que "esto es un problema": "Es un elemento en el que tenemos que trabajar", ha dicho.