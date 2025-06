"En este momento me encuentro muy a gusto delante de los toros"

El torero lorquino Paco Ureña tiene mañana una cita importante. Será en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, en la corrida que cerrará la edición 2025 de la Feria de San Isidro, una tarde dedicada a la memoria del ganadero Victorino Martín. Con astados de la ganadería procedente de la comarca de Coria y junto a los diestros Emilio de Justo y Borja Jiménez, el de la Ciudad del Sol espera una tarde de ‘picante’ y que promete ser histórica.

Está usted ante una cita muy esperada por los aficionados más toristas.

Sí. Es una corrida muy especial, en homenaje a Victorino, y para la ocasión se ha elaborado un cartel también muy especial. La verdad es que promete ser un gran corrida. Espero que todos disfrutemos de una tarde muy bonita, tanto nosotros como el aficionado.

¿Cómo la está preparando? Porque, ante una ganadería así, la preparación física, de campo y mental es fundamental.

Son corridas muy especiales y que requieren de un tratamiento muy particular, sí. Intento prepararla de la mejor manera posible, pero, sobre todo y gracias a Dios, atendiendo a la experiencia que uno tiene y que ha ido cogiendo con los toros de esta ganadería con el paso de los años. Intento llegar lo más fresco posible a esa cita y tener mucha calma, para que sea un día muy bonito.

¿Qué sintió cuando se enteró de que es uno de los tres elegidos para pisar este domingo el albero madrileño?

Madrid y la ganadería de Victorino son un parte importante de mi vida profesional. En Las Ventas he estado acartelado con estos toros en siete ocasiones, incluidos los dos últimos años, siendo triunfador de la Corrida de la Prensa con los ‘victorinos’. Así que para mí es importante volver a estar acartelado y más con esta ganadería, y más en esta corrida de homenaje. Ojalá pueda ser un día que recuerde toda mi vida.

Además, en esta Feria de San Isidro 2025 es uno de los seis matadores que va a estar tres días acartelado.

Mi carrera se sustenta mucho en el paso por Madrid. Este año voy a estar tres tardes en Las Ventas y espero que la plaza siga acrecentando mi carrera como torero y que pueda seguir viviendo tardes bonitas de toros en la capital.

El pasado fin de semana estuvo en Ondara, donde recibió un trofeo por su segundo; el primero no le dio posibilidades. Y también estuvo en Vera, donde salió a hombros, tras conseguir tres premios. ¿Cómo está viviendo esta temporada?

Estoy muy contento de como está yendo esta temporada, la verdad; he dado un paso adelante respecto al año pasado, que para mí fue difícil... Pero en este momento me encuentro muy a gusto delante de los toros, y me siento un privilegiado por poder torear y por poder seguir creciendo cada año. Pero ahora solo espero que el próximo domingo pase algo bonito en Madrid. Aunque sí, está siendo una temporada para seguir creciendo y forjando mi historia como torero.

Y tiene muchas citas importantes por delante: este año hace doblete de nuevo en Murcia y. además, es uno de los diestros acartelados para la tarde en la que se festejará el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad.

Es un honor poder estar anunciado dos martes en Murcia. El año pasado fue la primera y este año repito esa situación, y me siento muy feliz al respecto. Espero devolver a mi tierra y a Murcia todo lo que me está dando y todo el cariño y el respeto que estoy recibiendo de los aficionados.

También el 21 de septiembre regresa a Lorca. Es talismán para esa plaza, donde ha estado acartelado en todas las tardes desde su reapertura, tardes de mucho éxito y de lleno de público.

Para uno siempre es importante su tierra. Es una responsabilidad torear tanto en Lorca, como en Murcia para tus paisanos. Lorca es mi ciudad, es donde está mi familia y todos mis amigos. En Lorca se ha hecho mucho porque Sutullena sea una realidad, y eso lógicamente es un condicionante más para afrontar estas tardes tan bonitas.