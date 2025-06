Jaime Lorente se casa y bromea con pasar la luna de miel en Murcia: "El mejor sitio de España"

El actor murciano Jaime Lorente ha reaparecido tres días después de su boda con Marta Goenaga en la espectacular fiesta con la que Netflix ha celebrado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles el décimo aniversario de su llegada a España.

Fue el pasado sábado cuando, tras cinco años de relación y dos hijos en común -Amaia (3) y Luca (2)- la pareja se daba el 'sí quiero' en una romántica ceremonia en un enclave único como el Castillo de Batres rodeados de sus seres queridos. Una boda de la que el protagonista de 'La casa de papel' compartía las imágenes más especiales en sus redes sociales, y que este miércoles podemos ver al detalle en un reportaje exclusivo en la revista '¡Hola!'.

Agradeciendo las felicitaciones por su boda, Jaime ha confesado que tanto él como Marta "estamos muy contentos" y "muy felices" tras convertirse en marido y mujer en el que no duda en definir como "el día más feliz de mi vida".

"Ni de coña, ni de coña. Sobre todo, con mis hijos, mi familia. Era un ambiente privado, que ahora mismo no me importa compartir y enseñar el mundo, pero que durante la boda sí queríamos que fuese privado" ha respondido preguntado si hubiese retransmitido su boda en directo como sí han hecho otros rostros conocidos, echando balones fuera para no dar más detalles del evento: "Décimo aniversario de Netflix. Así. He venido a hablar de mi libro, muchas gracias".

Lo que sí nos ha contado es que por el momento no se irán de luna de miel porque "tenemos mucho trabajo". "Mi chica está trabajando ahora, o sea que dentro de unos meses" ha revelado, bromeando con el que destino de su viaje de novios será su tierra natal: "No lo voy a contar. Ya, lo sé, me imagino, pero... Murcia. El mejor sitio de España. No sé por qué no se ha hecho el evento de Netflix ahí" ha apuntado entre risas.