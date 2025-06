¿En qué contenedor tiro esto? La Inteligencia Artificial responde

Reciclar es una herramienta clave para la sostenibilidad. Una correcta gestión de los residuos evita que toneladas de desechos acaben en vertederos o en la naturaleza, da una segunda vida a los materiales y reduce la necesidad de explotación de los recursos naturales, favoreciendo una economía y un consumo más responsables. Y aunque separar la basura en casa pueda parecer muy sencillo, en algunos casos, siguen existiendo dudas sobre cuál es el color de contenedor adecuado para cada producto. “Afortunadamente, la mayoría de personas ya saben como se reciclan los tetrabricks o las latas. Las preguntas más habituales son mucho más concretas. ¿Qué hago con un boli, un cinturón roto, el corcho del vino…”, asegura Alexander Sasieta, coordinador de marketing y comunicación corporativa digital en Ecoembes. La organización, encargada de coordinar el sistema de reciclaje de envases domésticos en España, comparte que solo en 2024 se recuperaron 373.084 toneladas de envases de las plantas de fracción de resto. Eso es casi un 24% del total reciclado durante el año.

El pasado año Ecoembes gestionó el reciclaje de más de 1,5 millones de toneladas de envases.

El 76% procedía de la recogida separada en los contenedores amarillos, azules y puntos de reciclaje.



Para poner fin a todos los interrogantes y equivocaciones, The Circular Lab, el centro de innovación en economía circular de Ecoembes, ha desarrollado AIRE (Asistente Inteligente para Reciclaje de Envases), un chatbot capaz de resolver, al instante, cualquier consulta sobre el reciclaje de todo tipo de residuos. Desde envases plásticos, cajas de cartón o botellas de vidrio, hasta productos más complejos como textiles, mobiliario o cosméticos. AIRE ofrece información precisa sobre en qué contenedor debe depositarse cada objeto y comparte la ubicación de los puntos limpios o las farmacias más cercanas si se trata, por ejemplo, de electrodomésticos rotos o fármacos.

Sencillo y accesible

AIRE está disponible en castellano, catalán, gallego, euskera e inglés, y funciona a través de múltiples canales y dispositivos: Cuenta con una web y una aplicación propias, y se integra también con Alexa, el asistente virtual de Amazon, ofreciendo el mismo servicio mediante comandos de voz. En 2024, se sumó además a WhatsApp, una incorporación especialmente relevante por la familiaridad y el alcance de la plataforma y porque permite emplear todas las herramientas propias de la red de mensajería: “Es como un contacto más. Simplemente, abres el chat y puedes plantear tus preguntas mediante un mensaje de texto, un audio e, incluso, una fotografía. Su capacidad de reconocimiento está cerca del 95%. Analiza la imagen, identifica los elementos que aparecen en ella y contesta con el método correcto para su reciclaje”, explica Sasieta.

En 2024 el chatbot recibió 495.149 preguntas, cifra que refleja un creciente interés por la sostenibilidad

Equipado con Inteligencia Artificial generativa, AIRE es prácticamente autónomo. No se limita a dar respuestas predefinidas, capta matices, ofrece información de contexto, personaliza sus explicaciones para adaptarlas a cada usuario y diseña soluciones específicas para situaciones concretas. Gracias a estas capacidades avanzadas, el asistente no solo resuelve dudas puntuales, sino que también contribuye a la educación ambiental y a la mejora progresiva de los hábitos de reciclaje. “Si tú le preguntas a AIRE cómo deshacerte de un microondas, lo primero que te preguntará es si está roto. Si la respuesta es sí, te aconsejará su reparación. Si es no, te animará a que lo dones o que se lo regales a un amigo. La sostenibilidad no pasa solo por reciclar, sino también por alargar la vida útil de los objetos y esto forma parte de la función social que llevamos a cabo desde Ecoembes”, cuenta Alexander.

En 2024, AIRE recibió 495.149 consultas: 309.000 a través de su aplicación, disponible para ios y android, 145.900 en la web y 40.249 por WhatsApp. Estas cifras reflejan el interés creciente de la ciudadanía por la sostenibilidad y pone en valor la importancia de contar con herramientas accesibles y prácticas que hagan del reciclaje una acción más sencilla, informada y eficaz.