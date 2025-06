Alicia Prats, psicopedagoga, sobre la selectividad: "No es legítimo jugarse el futuro con 18 años"

“Llegan agotados, desbordados, sobrepasados”. Así describe Alícia Prats, psicopedagoga y orientadora educativa, el estado emocional con el que muchos alumnos de bachillerato afrontan las pruebas de acceso a la universidad. Según Prats, “la presión acumulada durante el curso y el enfoque en la excelencia hacen que las emociones negativas sean la norma: nervios, ansiedad, miedo a decepcionar, miedo a no alcanzar la nota”. Elena Sandoval, estudiante de 18 años que se enfrenta en unos días a estos exámenes, explica: "Me da un poco de miedo pensar que cuando llegue el examen no podré plasmar todo lo que me he preparado".

Y es que estos exámenes generan angustia y estrés en muchos estudiantes, y pueden derivar en problemas de salud mental, especialmente cuando no existe un acompañamiento emocional adecuado. Por ello, Sandoval y algunas de sus amigas han optado por el apoyo psicológico para afrontar la prueba.

Todas hemos necesitado orientación porque nos ha venido grande, varias amigas y yo vamos al psicólogo Elena Sandoval — Estudiante

Un sistema que exige, pero no acompaña

“No es legítimo jugarse el futuro en unos cuantos exámenes”. Así de contundente se muestra Prats, que critica un sistema que fomenta la competencia académica, pero ofrece poco espacio para el desarrollo emocional del alumnado. Y añade: “En muchos centros, la figura del orientador no está presente en el bachillerato, y la carga emocional recae sobre los tutores”. Esta falta de acompañamiento, sumada a un sistema de acceso que prioriza las notas de corte, genera frustración y hace que muchos jóvenes sientan que “no son suficientes” a pesar de haber superado los exámenes de selectividad.

La presión acumulada hacen que las emociones negativas sean la norma: nervios, ansiedad, miedo a decepcionar Alicia Prats — Psicopedagoga y orientadora educativa

Factores de riesgo y desigualdades educativas

La presión académica se agrava por entornos familiares muy exigentes o por la falta de recursos. “Aún hay muchas desigualdades en el acceso a los estudios universitarios”, explica la orientadora. Y añade: “El sistema favorece a quienes tienen más apoyo, y penaliza a quienes luchan por lo mínimo”. También existe la presión invisible: lo que pensarán los compañeros, los mensajes del profesorado y la idea de que solo el itinerario de bachillerato y universidad es válido. “Debemos valorar también la formación profesional y otros caminos”, reivindica Prats.

Falta educación emocional

Según Prats, la orientación educativa personalizada y el trabajo de la resiliencia son claves para preparar al alumnado. “Tenemos que empezar mucho antes, trabajando el autoconocimiento, la motivación, la regulación emocional… No se puede improvisar en segundo de bachillerato”. También pide que se escuche a los jóvenes, que se respeten sus decisiones y que se apueste de verdad por la salud mental de los estudiantes. Sandoval explica que en su instituto no ha habido charlas sobre gestión emocional de la selectividad. Ella ha optado por estrategias como "quedar ni que sea media hora con las amigas para tomar un café y desconectar y, por otra parte, hacer ejercicio: me voy a la montaña en bici, hago un sprint y cuando regreso a casa estoy más concentrada"

Tener apoyos y no exigir la perfección

A quienes se presentan a las pruebas este 2025, Prats les recuerda todo lo que ya han recorrido. “Deben coger fuerzas cuando crean que ya no les quedan, y rodearse de personas que les escuchen. Permitirse sentir, no exigirse perfección, confiar en sus capacidades”. Al fin y al cabo, y como ella dice: “El futuro no se decide en tres días. Se construye en cada paso”. Sandoval, por ejemplo, no esconde su alto nivel de autoexigencia: "Sí, es verdad que hay muchas más vías de acceso a la Universidad, pero siempre está la angustia de no llegar, y esta la tenemos todas, las que quieren entrar en cualquier carrera, y esto es complicado porque nuestras conversaciones giran en torno a la selectividad".