Las claves del Tratado de Pandemias: del acceso a las vacunas a la creación de un mecanismo para compartir patógenos

Los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han aprobado por consenso el primer Acuerdo Mundial sobre Pandemias, tras más de tres años de "intensas negociaciones" iniciadas por los gobiernos en respuesta a los efectos de la pandemia de coronavirus. El objetivo: evitar dramáticas situaciones como las vividas con la falta de productos sanitarios y de prevención, como las mascarillas. Y, por supuesto, lograr un mundo más "seguro y equitativo" para todos los países lo que implica un acceso justo a vacunas o fármacos.

Las claves del nuevo texto, aprobado en la 78ª Asamblea Mundial de la Salud, pasan por la creación de un mecanismo para compartir patógenos y datos genéticos de forma rápida y equitativa. También se adoptan medidas concretas para evitar futuras pandemias como construir instalaciones de investigación en regiones de bajos ingresos, facilitar la transferencia de tecnología y conocimientos, establecer un mecanismo financiero de coordinación, o una cadena de suministro y red logística mundial. Y, claro está, se busca impulsar el acceso equitativo a vacunas, terapias y diagnósticos.

Compartir muestras

La creación de un nuevo sistema de acceso a patógenos y distribución de beneficios (PABS, por sus siglas en inglés), en el que los países compartirían muestras y datos es uno de los aspectos más novedosos. Será determinante para saber si el acuerdo puede establecer realmente un nuevo modelo de distribución equitativa ante futuras pandemias, advierten desde organizaciones como Salud por Derecho, que ha seguido de cerca el proceso de negociación, particularmente en su último año.

Hasta ahora, ese sistema ha estado condicionado por "profundas desigualdades que impiden a gran parte del mundo acceder a ellos de forma asequible y a tiempo", indica esta entidad. En el Tratado de Pandemias, se establece que los fabricantes farmacéuticos que participan en el sistema PABS desempeñarán un papel clave en el acceso equitativo a los productos sanitarios, poniendo a disposición de la OMS un acceso rápido al 20% de su producción en tiempo real de vacunas, terapias y diagnósticos para el patógeno causante de la emergencia pandémica. La distribución de estos productos a los países se realizará en función del riesgo y la necesidad para la salud pública, con especial atención a las necesidades de los países en desarrollo.

Lo pendiente

Para Salud por Derecho, el apoyo que ha recibido el Tratado de Pandemias en la Asamblea Mundial de la Salud es una señal "muy positiva". Sin embargo, marca solo el inicio de una fase fundamental, y también "la más compleja de negociar", sin la cual el acuerdo tendrá un impacto muy limitado: la creación de ese sistema de acceso y reparto de beneficios que será determinante para saber si el texto puede establecer "realmente un nuevo modelo de distribución equitativa ante futuras pandemias".

Esta organización realizaba a finales de 2024 un análisis de qué hubiera sucedido si hubiéramos contado con un sistema PABS para redistribuir el 20% de las vacunas producidas durante la pandemia de coronavirus.

Una enfermera vacuna a una mujer contra la gripe y el covid. / EP

En países de ingresos bajos, hubiera permitido que el 100% de la población accediera a una dosis en 19 meses, cuando en realidad solo el 60% recibió una dosis; en países de ingresos medios-bajos, se habrían alcanzado dos dosis por persona en dos años, algo que no se logró y los países de ingresos altos habrían tenido un único mes de retraso para una dosis per cápita y un retraso de cuatro meses para dos dosis per cápita, cuando lo comparamos con la realidad.

Una redistribución del 20% mejoraría el acceso, pero sigue "siendo claramente insuficiente", se precisa. Para que todos los países hubieran recibido una dosis per cápita en tiempos similares, hubiera sido necesaria una redistribución del 35% de las dosis producidas, remarca esta organización.

Vacunas y medicamentos

Hasta ahora, recuerdan, el acceso a vacunas, medicamentos y diagnósticos esenciales ha estado condicionado por "profundas desigualdades que impiden a gran parte del mundo acceder a ellos de forma asequible y a tiempo". Eso sí, el texto representa un avance relevante en lo relativo al artículo 9, que introduce la necesidad de establecer condiciones de acceso en las inversiones públicas en investigación y desarrollo.

Además, por primera vez, se reconoce de forma multilateral el fomento de la producción regional en países en desarrollo. No obstante, indica esta organización, no cumple con la ambición de su borrador inicial, especialmente en lo que respecta a las disposiciones obligatorias de equidad. "Muchos de los compromisos que en su momento se plantearon como vinculantes han acabado siendo voluntarios o se han aplazado a futuras negociaciones", se precisa. Esta nueva fase que comienza ahora no se resolverá en pocos días: "requerirá muchos meses de trabajo técnico y político", concluyen.