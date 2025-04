El Constitucional deja en "reposo" su respuesta a la 'ley trans': obliga a Campo a rehacer su ponencia para buscar consensos

La respuesta del Tribunal Constitucional al recurso presentado por el PP contra la denominada 'ley trans' tendrá que esperar. Tal y como venía anunciándose desde finales de la semana pasada, la ponencia elaborada por el magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo no cuenta con los apoyos necesarios en el bloque progresista, por lo que era imposible que saliera adelante en el Pleno de esta semana. De este modo, el asunto se deja "en reposo" en espera de la presentación de un nuevo texto, han señalado a EL PERIÓDICO en fuentes jurídicas.

El borrador que avalaba los puntos más polémicos de la ley -la modificación genital en menores y en especial la facilidad para cambiar el sexo en el Registro Civil con el único requisito de la voluntad del solicitante- ha despertado grandes discrepancias entre los magistrados conservadores pero también en el bloque progresista, especialmente entre las magistradas María Luisa Balaguer, Laura Díaz y la vicepresidenta del órgano, Inmaculada Montalbán.

A las discrepancias referidas a los cambios registrales se sumaban otras dirigidas contra la redacción de determinados fragmentos de la ponencia que aludían a la definición de los transexuales como mujeres y la equiparación de derechos, según las mismas fuentes. La ponencia señalaba expresamente que dicha equiparación viene exigida"por el reconocimiento del derecho a no ser discriminado por razón de la condición trans de la persona y no puede analizarse, con carácter general, como una discriminación contra las mujeres, en tanto estamos, en todo caso, ante mujeres, por mucho que unas sean mujeres trans y otras no".

Por ello el texto se ha retirado sin llegar a votarse y, según las fuentes consultadas "se abre un periodo de reflexión y diálogo" a partir de las consideraciones expuestas en el debate que se ha desarrollado en este pleno, en el que han participado todos los magistrados, aunque no se cambiará de ponente. A partir de ahora, los diferentes magistrados podrán remitir a Campo propuestas escritas y la nueva ponencia volverá a llevarse a debate cuando se aprecie que existe el suficiente consenso para que pueda ser aprobada.

A pesar de rechazar la impugnación de uno de los puntos más polémicos de la ley recurrida por el PP, el que permite la modificación genital en menores de entre 12 y 16 años cuando lo pida el propio menor que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada, la propuesta de Campo sí aceptaba declarar la inconstitucionalidad de otros preceptos de menor trascendencia.

Así, se proponía anular las medidas contra la difusión de libros y materiales docentes que presenten tesis sobre la 'inferiorización' de grupos LGTBI+ y las referidas a actos de "incitación" a la comisión de infracciones contra la ley, como podría ser la convocatoria de espectáculos públicos o actividades recreativas que discriminen al colectivo.