Adiós a Francisco, el 'Papa del Pueblo'

Ante una pregunta sobre la homilía realizada por el entonces cardenal Bergoglio el 27 de octubre de 2010 (en memoria de Néstor Kirchner, fallecido ese día) Francisco fue sincero. No ocultó la existencia de un pasado conflictivo con el expresidente argentino (2003-2007). "Sí, él realmente no me soportaba. Las relaciones eran muy tensas. Cuando supe que había muerto, a las tres de la tarde, dos horas después hice una conmemoración en la catedral", evocó. "Esa homilía era improvisada: no había preparado el texto escrito. Invité al pueblo y la Iglesia estaba llena. No había nadie del gobierno. El clima era tenso: durante la misa alguien me gritó algo. Le dije que estábamos ahí para rezar porque él había sido ungido por su pueblo con las elecciones para gobernar el país. El pueblo lo había elegido y ahora debía rezar por él", agrega.