Las feministas contra la exculpación de Alves: "Ni acompañar a un hombre al baño le da derecho a agredirte sexualmente"

"El TSJ de Catalunya ha decidido declarar no culpable a Alves pese a que éste sí cambió su versión de los hechos hasta 5 veces. Y con esa decisión deja desamparadas a muchas mujeres anónimas víctimas de agresores también anónimos, que no tendrán el mismo impacto que este caso. Lanza el mensaje de que no vale de nada la denuncia, nunca será suficiente lo que expliquemos y las pruebas que planteemos, porque en el fondo prevalece la arraigada idea que nuestra negativa a una relación sexual siempre es negociable".

De esta forma la Coordinadora 8M – Moviment Feminista de Barcelona ha convocado una manifestación este lunes ante la plaza Sant Jaume de Barcelona contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Catalunya que exculpó al exfutbolista Daniel Alves de una agresión sexual por la que fue inicialmente condenado por la Audiencia de Barcelona a cuatro años y medio de cárcel.

Las manifestantes piden a la Fiscalía que recurra la decisión del TSJC y que el Tribunal Supremo dicte "una sentencia que deje claro que ni bailar, ni hablar de forma insinuante ni acompañar a un hombre al baño le da derecho a agredirte sexualmente".

En un comunicado, estas feministas han explicado que "la justicia da la espalda a las mujeres víctimas de agresiones sexuales", ya que "no ha bastado con el testimonio de la víctima, que pese a su estrés postraumático no ha cambiado de versión en ningún momento, no ha bastado con el vídeo realizado por mossos cuando la atendieron, no ha bastado con las declaraciones del personal de seguridad ni de las amigas que la acompañaba, tampoco han bastado las pruebas biológicas".

Pese a admitir que el sistema penal es "hipergarantista" y "requiere de pruebas sólidas que rompan la presunción de inocencia", consideran que "no es capaz de adaptarse a los delitos de tipo sexual, que afectan fundamentalmente sobre las mujeres y las niñas, que se comete en un ámbito fundamentalmente privado, sin testigos, muchas veces sin pruebas físicas, sólo indiciarias y el testimonio de la víctima".

La movilización de la Coordinadora 8M – Moviment Feminista de Barcelona no será la única, ya que el martes hay otra convocada frente a la sede del TSJC en Barcelona. Se trata de una iniciativa convocada por colectivos de mujeres que instan a participar a todo el mundo en un acto de protesta abierto a la ciudadanía, según han explicado a este medio fuentes cercanas a la organización.