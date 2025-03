Muface, ajena al informe de la AIReF, ultima la adjudicación de su concierto sanitario a ASISA y Adeslas

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha hecho público el informe sobre mutualismo administrativo que propone incorporar, de forma progresiva y a medio plazo, a los nuevos mutualistas al Sistema Nacional de Salud y permitir la adscripción voluntaria al modelo. Su presidenta, Cristina Herrero, señalaba que ese debate debe abrirse en estos próximos tres años, mientras dure el nuevo concierto de asistencia sanitaria para los mutualistas que se ha adjudicado a ASISA y Adeslas.

Por eso, de momento, Muface sigue a lo suyo. Es decir, finiquitando los detalles del concierto 2025-2027, ese que tanto costó sacar adelante y sumió al mutualismo en una crisis sin precedentes. Este lunes, el organismo dependiente de Función Pública ha reconfirmado que las dos aseguradoras que han presentado ofertas, ASISA y Adeslas, tienen el pazo de una semana para que presenten toda la documentación.

Tal y como se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la propuesta de adjudicar a estas aseguradoras la cobertura sanitaria durante los años 2025, 2026 y 2027 "obedece, por un lado, a la comprobación de que las ofertas se ajustan a los requisitos mínimos y, por otro, al cumplimiento de los requerimientos establecidos en el pliego".

ASISA y Adeslas, cumplen

"Es decir, tras las comprobaciones oportunas se concluye que Adeslas y ASISA cumplen los requerimientos económicos y técnicos exigidos para dar cobertura a más de un millón de mutualistas, entre titulares y beneficiarios", indica Muface. A partir de ahora, las empresas tendrán un plazo de una semana para presentar toda la documentación que les sea solicitada (estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y con Hacienda, depósito de garantías, etcétera) antes de la adjudicación definitiva por el órgano de contratación.

La segunda licitación del Concierto de Asistencia Sanitaria Nacional fue objeto de una nueva autorización en el Consejo de Ministros el 28 de enero de 2025, incrementándose el presupuesto del contrato hasta los 4.808,5 millones de euros, 1.276,5 millones de euros más que el concierto vigente. En concreto, la prima subirá un 41,2% al final del tercer año respecto al convenio actual.

La directora general de MUFACE, Myriam Pallarés. / / MUFACE

Además, Muface vuelve a recordar que todos los mutualistas, tanto los titulares como los beneficiarios, continuarán recibiendo la misma asistencia sanitaria que disfrutan con las condiciones actuales, en virtud de las órdenes de continuidad del servicio. El organismo reúne este miércoles a su Consejo General. Una cita en la que se aportarán más detalles.

Las preguntas

Una ocasión, también, en la que el sindicato CSIF interpelará sobre varias cuestiones. En la agenda estaban preparadas preguntas como la reducción de cuadros médicos y las presiones a oncólogos para ahorrar en tratamientos en las compañías privadas, como ha destapado el diario ABC. También, en el encuentro de este miércoles, CSIF exigirá que se garantice la continuidad asistencial, especialmente de los mutualistas de DKV, que abandonó la carrera por Muface a comienzos de año.

Sin embargo, la publicación del informe de la AIReF, será otro tema de debate para esa reunión del Consejo General. CSIF ha manifestado que se opone "frontalmente a cualquier recorte de este modelo de asistencia sanitaria concertada, que ha funcionado eficazmente durante décadas. Tomaremos las medidas que consideremos en su defensa".

"Confiamos en que el informe de la AIReF no sea utilizado como excusa con el Gobierno para proceder a desmantelar este modelo, ya que el Ejecutivo ha anunciado en diversas ocasiones su intención de promover una amplia reflexión. La reflexión debe ir dirigida a la mejora y fortalecimiento del mutualismo administrativo, y no a su desaparición. No aceptaremos que se ponga en cuestión, como se ha propuesto desde Sumar y sugerido por el propio ministro de Función Pública", concluyen fuentes del sindicato.