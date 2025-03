El exnúmero dos de Emergencias apunta a la técnico que dirigía el 112 el día de la DANA

El ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, uno de los dos imputados en la causa sobre la gestión de la DANA que dejó 225 fallecidos y 3 desaparecidos en Valencia, ha afirmado que "el 112 no llegó a enviar mensaje alguno al Cecopi en toda la tarde/noche" del 29 de octubre.

Así lo afirma su defensa en el recurso al auto de su imputación, al que ha tenido acceso EFE, en el que insiste en que no se expresan "los motivos, hechos, indicios, situaciones, omisiones" que se le imputan para ser citado a declarar el próximo 11 de abril como investigado.

El recurso expone que en las llamadas de víctimas recogida por la jueza de Catarroja que instruye la causa se aprecia que "llamaban al 112, organismo que depende de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias" y cuya gestión está asignada a "la jefa de Servicios de Coordinación de Emergencias".

Además, considera llamativo que la jueza no llame a declarar como investigada "a la responsable del 112 en aquellos fatídicos días, y sí al secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, que era un miembro más del Cecopi, organismo donde nunca llegaron" las llamadas del 112.

La defensa del ex número dos de Salomé Pradas en la Conselleria de Justicia e Interior -también investigada y llamada a declarar ese mismo 11 de abril- insiste en que "no tenía competencia orgánica o funcional alguna para decidir ni si se enviaba o no el mensaje" de alerta de la población que finalmente se mandó a las 20:11 horas, "ni el contenido del mismo, ni la hora en que debía enviarse".

Expone que, según la jueza, se le cita como consecuencia de las declaraciones de familiares y testigos, informes y documentación de la causa, pero en los audios transcritos de "situaciones trágicas" que vivieron algunas personas "en absoluto" se desprende que Argüeso "tuviera que ver nada".

También considera que no concretar en el auto de imputación los hechos concretos llevados a cabo, por acción u omisión, por el investigado puede llevar a una inquisitio generalis, pues "viola abiertamente" el artículo 24 de la Constitución y por ello "se debe declarar la nulidad del auto" en el que se le llama a declarar.

El ex alto cargo insiste en que la jueza no ha relacionado en su auto la totalidad de víctimas mortales en una causa sobre presuntos homicidios imprudentes, lo que supone una "grave omisión" para poder declarar con "garantías" y teniendo "clara" la competencia territorial para la instrucción de la causa.

"Encomiable diligencia"

Reitera que "los fatídicos días de la DANA" actuó en todo momento "con una encomiable diligencia" en el ejercicio de su cargo, e insiste en que "no hay motivos" para citarle a declarar como investigado, por lo que pide que se anule el auto de imputación.

Finalmente, la defensa de Argüeso lamenta que no tuvieron acceso a los autos hasta el 20 de marzo, cuando pudieron empezar a escanearlos, ya que la causa "está en papel y no digitalizada", pese a que "puede afectar a cientos de personas, si no miles".