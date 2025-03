Los profesores alertan: así afectan los padres ausentes a la salud mental de sus hijos

"Hay multitud de niños y niñas que no tienen la compañía de una persona adulta en casa. Por cuestiones de trabajo o de familias separadas, se encuentran en soledad", explica un profesor de un colegio concertado de Madrid. "A veces tenemos que suplir a la familia, no porque no reciban cariño en sus casas, sino porque a lo mejor no es suficiente, no es de calidad. Hay padres y madres ausentes en muchos casos por lo que, desde el punto de vista emocional, hay que suplir, pero no tenemos preparación para determinadas cosas, y más en Secundaria, con estudiantes que se pueden autolesionar, con muchísimos problemas, con depresiones, y progenitores que no les prestan atención", apunta otro.

Estas, y otras muchas declaraciones de maestros y profesores, están recogidos en el informe Mejorando la protección y el bienestar en las escuelas que este jueves presentan Educo y la Fundación SM.

El trabajo refleja el "deterioro alarmante en el bienestar socioemocional de estudiantes y docentes en España a través de sus propias voces", con entrevistas grupales y talleres con profesorado y alumnado de centros públicos y concertados de varias comunidades autónomas.

Por lo general, los testimonios de los docentes de este nuevo trabajo destacan un deterioro generalizado en el bienestar socioemocional de los estudiantes. Según ellos, se produce por al menos dos factores clave: por un lado, las relaciones familiares, provocadas en parte por la dificultad de padres y madres para dedicar tiempo de calidad a sus hijos; y por otro, el uso excesivo de la tecnología, especialmente por la cantidad de tiempo que el estudiantado pasa frente a las pantallas.

Demasiado uso de la tecnología

"Una gran cantidad de estudiantes vienen totalmente dormidos porque a lo mejor han estado con el móvil o con las redes sociales hasta las 3:00 h de la mañana", aseguran los docentes de un grupo de discusión de un colegio concertado Madrid.

Esto acarrea tres consecuencias principales: más vulnerabilidad (baja autoestima y escasa tolerancia a la frustración); un aumento de comportamientos disruptivos en el aula por la falta de atención en el hogar; y dificultades para mantener la concentración para seguir las rutinas en el aprendizaje.

El alumnado está de acuerdo: creen que los problemas que afectan a su bienestar en clase vienen de fuera del centro educativo. Al igual que sus docentes, apuntan a sus hogares y a las tecnologías.

"Las redes sociales te desconcentran. Por ejemplo, si estás estudiando y tienes el móvil al lado y te hablan, dejas lo que estás haciendo y contestas", señala un grupo de discusión de alumnos de un colegio concertado de Andalucía. "Enganchar a nuestro alumnado con todo el contexto que tienen cada vez es más difícil", reconoce el profesorado de un colegio aragonés.

Entre compañeros y compañeras, el alumnado de Secundaria destaca que la principal causa de los conflictos suelen ser los insultos, rumores o bromas que muchas veces trascienden el ámbito escolar por las redes sociales. Cuando se producen, prefieren mantener distancia con el profesorado.

Más colaboración con las familias

El informe también recoge algunas medidas para solucionar todo esto. Por ejemplo, proponen promover una mayor colaboración entre familias y centros educativos para construir relaciones de respeto mutuo.

Además, resaltan la importancia de contar con estructuras y recursos de apoyo emocional en los centros para atender las necesidades de la comunidad educativa, y subrayan el papel clave de los equipos directivos que fomentan un liderazgo participativo. "Así se contribuye a la cohesión del profesorado y se genera un clima de confianza y autoeficacia", exponen.

"Cuando las familias y los docentes no caminan juntos, se pierde una parte esencial del proceso educativo. Necesitamos reconstruir esa confianza para crear un entorno en el que los estudiantes y el profesorado se sientan apoyados y seguros, este es el fundamento de una escuela que cuida", resalta Mayte Ortiz, directora general de Fundación SM.

Ortiz también cree necesario reivindicar el espacio de autonomía y responsabilidad que debe tener el equipo docente. Pero para ello,, asegura, hay que reducir la burocracia y dotar de más recursos a los centros.