Un pediatra de Cartagena reivindica en La Revuelta los derechos de las personas con discapacidad

"Las montañas son para todos y todo el mundo puede disfrutar de ellas". Con este mensaje compartió La Revuelta en redes sociales la historia de Joaquín Susmozas, Coordinador Médico de Urgencias Pediátricas en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, y su hija Julia, una niña con parálisis cerebral.

El pediatra apareció en el programa de RTVE el pasado miércoles y, 'sentado' en la ya tan característica bañera del teatro, aprovechó para dar visibilidad a las personas con discapacidad y a los problemas que afrontan sus familias.

Padre e hija forman el J&J Running Team, un equipo de carreras de montaña con el que no solo salen a disfrutar de la naturaleza, sino que también intentan conseguir avances para la inclusión de las personas con discapacidad, porque "parece que los niños con enfermedades raras tienes menos derechos que las personas sin discapacidad", lamentó el médico.

No hace mucho, la lucha del equipo se materializó en el desarrollo del primer aseo adaptado de la ciudad de Cartagena: "En base a las reivindicaciones, hemos conseguido colocar cambiadores inclusivos, porque no todo el mundo lo piensa, pero cuando alguien va con una persona con discapacidad y tienes que cambiarla porque lleva pañales, no tienes dónde hacerlo, salvo echarla en el suelo en el retrete de un bar o en la calle. Eso es cagarse en la dignidad de las personas con discapacidad".

Subidas de 3.000 kilómetros

En sus redes sociales (@jj_runningteam), el dúo comparte sus entrenamientos y las competiciones en las que participan. "El año pasado subimos el Mulhacén, este año el Picón de Jérez, otra subida de 3.000 kilómetros, y vamos a hacer nuestro primer kilómetro vertical", relató el pediatra.

También explicó Susmozas el equipo que tienen que preparar para las carreras de montaña: "Depende del monte, o montamos un equipo y vamos con una silla especial que lleva solamente una rueda, o si el monte es un poco más accesible, lo hacemos solos".

'Mi paciente más difícil'

Este año, el médico ha publicado 'Mi paciente más difícil', un libro en el que cuenta cómo su vida y la de su familia cambiaron tras el diagnóstico de Julia, además de cómo descubrieron el running.

El relato, junto a su activismo social en redes sociales, son la bonita y reivindicativa iniciativa de J&J Running Team que ayudan a la inclusión de las personas con discapacidad y nos hacen ver esos 'obstáculos' a los que se enfrentan, de los cuales "no nos damos cuenta", tal y como dijo David Broncano, presentador del programa.