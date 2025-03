Mónica García, sobre la denuncia de los oncólogos de recibir presiones para no prescribir fármacos caros: "No es sanidad, es negocio"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reaccionado este lunes a la exclusiva del diario ABC sobre el paso adelante que han dado destacados oncólogos de la sanidad privada que denuncian presiones para no recetar fármacos caros contra el cáncer y ahorrar costes. Medicamentos cuyo uso es "habitual en la sanidad pública". "Que empresas presionen a oncólogos en la privada para no prescribir determinados tratamientos no es sanidad, es negocio", ha señalado la ministra. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) también ha dado a conocer una "declaración institucional" en la que muestra su preocupación por el hecho de que "pacientes con cáncer se vean perjudicados por no recibir el tratamiento más adecuado".

Según ABC, los oncólogos basan su denuncia en "decenas de informes de los años 2023 y 2024" y apuntan a la empresa Atrys Health-Bienzobas "de ejercer presiones sobre los médicos para reducir la prescripción de los tratamientos más caros". Se trata de una compañía multinacional dedicada a la medicina de prevención y de precisión y "líder en el diagnóstico y tratamiento sanitario de excelencia. Facilitamos la terapia individualizada de los pacientes, apostando por la innovación tecnológica", como se describe en su web.

Esta compañía ofrece "a las aseguradoras sanitarias administrar su oncología con técnicas de gestión que rebajen sus costes". Cuando Atrys es contratada, explica el diario, "los médicos deben pedir al 'asesor oncológico' que autorice el tratamiento que consideran más adecuado para el paciente".

"Beneficios económicos"

"Que empresas presionen a oncólogos en la privada para no prescribir determinados tratamientos no es sanidad, es negocio. Por eso defendemos una sanidad pública donde los médicos deciden según la evidencia científica, no según beneficios económicos. La salud no se negocia", ha señalado Mónica García tras conocer la denuncia.

Los casos en los que se basa la denuncia son de pacientes de las compañías DKV, Sanitas, Adeslas y Cigna. Sanitas ha especificado al diario que "en su caso, la última palabra sobre el tratamiento la tienen sus responsables asistenciales y no Atrys", mientras Cigna asegura que "la contratación fue puntual y no se renovó". Aunque Atrys también trabaja con Asisa, IMQ y Allianz,

Los tratamientos son comunes en la sanidad pública. Según explica el diario, en el caso de los seguros médicos privados, los oncólogos aseguran que los asesores de Atrys Health-Bienzobas aconsejan a los especialistas usar otros fármacos menos costosos y ponen problemas para el uso de las más innovadoras y de mayor coste.

"Todo lo relacionado con estas informaciones preocupa, como es lógico, de manera importante a SEOM y a todo el colectivo de oncólogos médicos que ejercen la especialidad en España y, en particular, a aquellos que la ejercen en el ámbito de la medicina privada", señala SEOM en su declaración institucional.

Medicina privada

Ya en 2021, la Sociedad Española de Oncología Médica creó un Grupo de Trabajo de Medicina Privada "y, entre sus tareas prioritarias se ha situado el análisis de esta situación. Desde SEOM se han mantenido encuentros con las partes implicadas y se está realizando una recogida de toda la información necesaria y relevante para su análisis, y establecer las acciones que correspondan en cada caso. El objetivo final de este trabajo es contribuir a la solución de un problema de máxima relevancia para los pacientes que se están viendo afectados por estas decisiones".

"En este momento todavía no tenemos conclusiones en relación a la información que se está recopilando, pero dada la relevancia social y profesional del asunto es nuestro compromiso responder lo antes posible a la demanda de información que se nos solicite y mostrarnos a disposición de las partes interesadas para establecer soluciones rápidas y eficaces que eviten que pacientes con cáncer no se vean perjudicados, por no recibir el tratamiento más adecuado", indica el texto firmado por su presidente, César A. Rodríguez.

"Dimensión del problema"

SEOM reitera "que se está trabajando de manera activa con un Grupo de Trabajo específico y esperamos que en breve podamos tener toda la información necesaria al respecto que permita conocer la dimensión actual del problema y los puntos en los que como sociedad científica podamos contribuir para la solución de un problema de especial magnitud y por el que estamos profundamente preocupados".

Recortes

Desde UNIPROMEL, la asociación que engloba a los médicos autónomos privados, su presidente, el doctor Ignacio Guerrero, confía en que se investigue "a fondo todo lo que se oculta sobre la imposición de recortes mediante los denominados baremos que en realidad con cláusulas limitativas de las compañías aseguradoras que los pacientes y asegurados desconocen y que son contrarias a la calidad y seguridad".

"Esto va a poner el foco en otras muchas denuncias de los médicos de la sanidad privada y debe obligar a los organismos reguladores y al Gobierno a legislar una norma específica sobre la injerencia del sector asegurador en el sector donde imponen precios 4 y 5 veces inferiores a los que tiene publicados y aceptados la sanidad pública en las 17 autonomías", indica Guerrero a este diario.