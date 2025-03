Cámaras ocultas, masajes y falsas promesas: media docena de denuncias por agresión sexual para un ‘road manager’ de varios grupos de música

Ya son media docena las denuncias por presuntas agresiones y abusos sexuales que ha recibido el productor M. Z., más conocido en la industrial musical catalana como Flautek, 'road manager' de grupos de trap y música urbana entre los que se encontraba 31 FAM (la banda cortó la relación profesional tras conocer la noticia), según han informado fuentes de los Mossos d’Esquadra a EL PERIÓDICO.

Según avanzó el pasado viernes la Cadena Ser, emisora que destapó el caso, y ha podido confirmar este diario, la Ertzaintza detuvo el pasado lunes 4 de marzo al también mánager de artistas emergentes en el aeropuerto de Bilbao, cuando estaba a punto de embarcar a Barcelona, acusado de un presunto delito de agresión sexual y revelación de secretos después de que dos músicos presentaran una denuncia. Los dos afectados encontraron cámaras ocultas en el baño del apartamento turístico en el que se alojaban, con las que presuntamente pretendía grabarlos desnudos. Tras declarar en el juzgado, M. Z. quedó en libertad con cargos. El ‘road manager’ ya ha recibido media docena de denuncias y se esperan más demandas en los próximos días. Se calcula que hay más de una veintena de afectados.

Promesas de futuro

“Me escribió cuando tenía 16 años para empezar a llevar mi carrera musical y me prometió muchas cosas. Yo acepté porque estaba perdido y empezando en la música”, detalla uno de los denunciantes a este diario. Aunque al principio la relación era cordial, poco después empezó a recibir invitaciones por parte del acusado para irse juntos de fin de semana y tener reuniones privadas en apartamentos. “Me imagino que era para empezar a grabarnos”, expone. El acusado también solía sostener el móvil durante sus encuentros de manera que "parecía que estuviese grabándote” y les pedía constantemente fotos.

El denunciante poco a poco empezó a dar más conciertos por toda España y el ‘road manager’ (que ejercía diversos perfiles en la industria musical) buscaba hoteles y apartamentos en los que tuvieran que compartir baño. “Siempre que decíamos que queríamos ir al lavabo él nos pedía ir antes. Tenía un neceser con muchos bolígrafos diferentes puestos de pie en una rejilla. Yo los recuerdo perfectamente en todos los hoteles o apartamentos que he compartido con él en toda mi gira”, explica el afectado, que reconoce que desde el principio le parecía extraño, pero “era un tío raro pero no te imaginabas que esos bolígrafos iban a ser cámaras”. También “ponía el móvil en posiciones extrañas” o les intentaba hacer fotos al salir de la ducha.

Falso terapeuta

El productor musical afirmaba que era terapeuta para intentar hacer masajes a los artistas. “En alguna ocasión, sin preguntarme antes, empezaba a hacerme un masaje por la espalda”, asegura. “Una vez, durante un ensayo, me hizo estirarme en el suelo, me dijo que tenía un chacra debajo del ombligo y empezó a tocarme”, relata. Aunque el denunciante afirma que fue “una situación incómoda”, no llegó a relacionarlo con una agresión sexual hasta que habló con los Mossos y decidió interponer una demanda por abuso sexual.

La víctima todavía no sabe si aparece en alguno de los múltiples vídeos que han encontrado porque los Mossos todavía están identificando a todas las personas que salen en las grabaciones, aunque tiene la certeza de que “esos bolígrafos estaban en todos los lugares” en los que él estaba. Asimismo, los agentes están investigando si el contenido era para consumo propio o para la venta a terceros.

Una veintena de afectados

Cuenta que los jóvenes afectados tienen un grupo de WhatsApp de entre 20 y 25 personas que vivieron situaciones similares y que planean una denuncia conjunta contra el productor musical. Aunque realmente podría haber muchas más víctimas. “En total yo creo que hay más de 50 personas afectadas, seguro. Siempre aprovechaba para irse con chavalines y también tenía contacto con gente de otros países como Francia y Ámsterdam”.

Además de estas acusaciones, el artista asegura que nunca cobró nada por sus conciertos: “Me decía que por un ‘show’ cobraba muy poco. Ahora me he enterado de que él me decía que ganaba 1.500 euros y en realidad eran 3.000. Nunca vi un euro porque me decía que había muchos gastos”. El denunciante actualmente ya no tenía relación profesional con M. Z.. “Cuando empecé a cogerme apartamentos y habitaciones por mi cuenta, él me dijo que se iba a vivir a México y dejaba de trabajar conmigo. Me imagino que en realidad es que le había dejado de dar lo que él quería”, concluye el artista.

El grupo de música 31 FAM emitió un comunicado este lunes en sus redes sociales. "El acusado ha trabajado como 'road manager' de diversas giras, incluidas las nuestras, ocupándose de aspectos logísticos y escénicos", informaron los integrantes del grupo, matizando que el detenido "no es ni ha sido nunca" su mánager. Un día después de conocer los hechos, la banda decidió prescindir de sus servicios y le prohibieron "toda comunicación" con ellos.