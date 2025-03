Una acusación popular pide a la jueza de la DANA las llamadas no atendidas del 112 el 29-O

La Asociación Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que ejerce la acusación popular en la instrucción por los 227 fallecidos tras la gestión de la DANA del 29 de octubre (29-O) ha solicitado a la magistrada de Catarroja que la dirige, Nuria Ruiz Tobarra, la ampliación del informe del 112 en el que la Conselleria de Emergencias admite que recibió 19.821 llamadas relacionadas con 4.770 incidentes gestionados el 29-O. También considera la entidad, representada por el abogado Manolo Mata, que se debe aportar a la causa la biblioteca de mensajes del sistema Es-Alert (el que llegó a las 20.11 horas del 29-O), y las grabaciones del Sistema CoordCom (una especie de caja negra de todas las gestiones que se realizan en una emergencia).

ACPV considera que el informe del 112 es "limitado, sesgado y parcial al omitirse datos esenciales de los que cuenta". Ya que, relata el abogado en su escrito a la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, que "el sistema permite identificar las llamadas, y su origen, cuando por saturación del sistema quedan sin responder desviándose automáticamente a otros centros del 112 y a la Guardia Civil. Del mismo modo que permite saber qué llamadas no fueron atendidas ni desviándose a otros centros de España".

Por ello desde Acció Cultural del País Valencià consideran que Emergencias debe aportar informe complementario sobre el 112 que especifique "las llamadas asociadas 'al detalle' que no figuran en el informe inicial, especificando la hora, origen y contenido si fueron atendidas por otros centros del estado español, así como aquellas que no pudieron ser atendidas por dichos centros". Así como "las llamadas no atendidas que no constan en el informe inicial, especificando la hora y su origen".

También resultaría relevante para la instrucción, defienden en el escrito al que ha tenido acceso Levante-EMV, "requerir a la Consellería de Emergencias copia de la biblioteca de mensajes de Es Alert con los documentos que se acompañaron a la misma redactada por el equipo encabezado por Don Antonio Aledo, Catedrático de Sociología y director del proyecto Es-Alert Comunitat Valenciana". Como también informó este periódico, las Emergencias de la Generalitat dispone de "una biblioteca de 96 mensajes para cubrir todo el ciclo de una emergencia por inundaciones en todas sus fases previsibles. Los mensajes prevén comunicaciones en la fase de prealerta, alerta -durante la misma y después de la misma- con consejos, recomendaciones e instrucciones a la población afectada".

Respecto al CoordCom, que "viene a ser una suerte de caja negra que registra las operaciones que lleva a cabo cada una de las diferentes agencias (bomberos, cuerpos de seguridad del Estado, protección civil, UME…) a través de "elementos instalados elementos y sistemas audiovisuales instalados en la sala del Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado)" y en el puesto de mando avanzado.