¿Seguirías con tu pareja si decide cambiar de género?

Un día María regresó de un viaje de trabajo y se encontró con que su pareja le anunciaba, sin previo aviso y tras años de relación, que quería ser mujer. Estaban esperando su segundo hijo. "Me dijo que quería vivir como mujer y mantener la relación; me sentí estafada, no es lo que compró, yo me enamoré de una persona, y es como cambiar las reglas de golpe, estás jugando a ajedrez y el otro te dice que ahora las reglas son otras. ¿Qué me estás diciendo? Se me cayó el mundo encima", recuerda.

"Pensé en qué era peor, que me dejara o seguir pero con esto", añade. "No entendía nada, el cuestionamiento del género no entraba en mis parámetros mentales", admite. La pareja se mantuvo durante un par de años pero se acabó rompiendo. Gestionar estas emociones en casos de este tipo es un reto monumental, según los expertos.

María se formuló un montón de preguntas, se preguntó cómo no se había dado cuenta antes: "Sentí una traición, él me dejó por ella, pero durante mucho tiempo viví en la negación, en el 'ya se le pasará' o a ver si puedo convivir, a ver hasta donde llega... Me sentía atrapada, amaba a esa persona, me gustaba la familia y no quería romper aquello, estaba entre la espada y la pared".

Entre adolescentes, la mayor parte acepta la decisión; en las que llevan tiempo juntas es más complicado Rosa Almirall — Experta en el movimento 'trans'

Rosa Almirall, veterana experta en el mundo LGTBI+, conoce a decenas de parejas que se han enfrentado a esta situación. "En los adolescentes no es que haya rechazo, la mayor parte acepta la decisión y acompañan a su compañero o compañera, en cambio en las que llevan tiempo juntas es más complicado", describe. Y constata que es más fácil que una mujer tolere que su pareja quiera ser mujer, que no que lo haga un hombre.

¿Hasta dóndee se puede llegar?

Uno de los factores es el tiempo que lleve la pareja compartiendo la vida, otro es la rigidez que tengan ambos respecto al género. Almirall describe que una actitud habitual es la de decir: "Mira, te quiero, y si quieres esto, te acompañaré pero no sé hasta dónde te podré acompañar". Esta experta recomienda a la integrante de la pareja que no transita: "date un poco de permiso, recorre un poco de camino, igual te haces una película ahora y la persona que tienes a tu lado irá haciendo camino poco a poco". De hecho, en el caso de María, la relación duró todavía unos años.

"Yo creo que hasta una cierta ambigüedad hubiera podido tolerarlo, pero no me gusta que la otra persona sea más femenina que yo, es algo muy irracional", describe María. Y recuerda esa etapa como un infierno: "Le dije que esperara a hormonarse a que yo hubiera parido porque tenía contracciones, me pareció super egoísta el momento escogido, perdí absolutamente el protagonismo, a partir de ahí la relación y la familia giró en torno a él".

¿Se mantiene el sexo?

"En nuestro caso siguió igual, porque las hormonas generan un cambio gradual, no de un día a otro, y a medida que desaparecían las características masculinas y aparecen las femeninas, a mí se me hacía extraño", reconoce María. Su pareja no llegó a operarse. Almirall explica que "hay un porcentaje de mujeres trans que no renuncian a la sexualidad que han sentido siempre, que puede pasar por la penetración, otras ya no se sentían cómodas con los genitales y siempre habían tenido actividades sexuales poco habituales". Y añade: "Muchas de estas parejas han acabado renunciando a la sexualidad, las de más recorrido, y dicen que se quieren mucho pero que lo del cuerpo y el sexo".

¿Ahora soy lesbiana?

Otra de las múltiples consecuencias para María fue la de abandonarse a sí misma, desconectar de sí misma e incluso preguntarse si socialmente ella pasaría a ser considerada como una mujer lesbiana: "No me cuestionaba nunca la orientación sexual pero pensé que la gente si me ve con una mujer pensará que soy lesbiana, pero yo no me identifico como tal, esto en principio no me importa pero en cierto sentido sí me importa, de cara a conocer a hombres, es como un filtro, necesito que la persona con la que comparta mi vida tenga una mirada abierta, porque es el padre de mis hijas, forma parte de mi vida". Finalmente, se separaron porque "vivíamos en un infierno, sosteníamos algo insostenible, no yo tenía lo que quería ni ella, hasta que explotó, no fui madura y dejé que explotara".

¿Amas a la persona y no a su género?

María es clara: "Depende de la persona, algunas lo sentirán así, pero para mí es una traición, una estafa, no es solo un cambio físico, es soportar a una adolescente adulta, tenía que ubicarse, decidir qué ropa le gustaba, si se maquillaba o no".

Almirall opina que "hay parejas que han trabajado poco a poco el tema de las diferencias de género, la coeducación...han hecho ya un cierto camino, todo depende también del vínculo afectivo, porque si hay una crisis de pareja tiene también que ver con cómo una persona se plantea qué hace con su vida". Es en cierto sentido lo que afirma María, que no se trata solo de un cambio físico sino de una transformación a todos los niveles. Ahora, con el paso del tiempo, María sonríe y bromea: "¿Te imaginas que ahora resulta que me enamoro de una mujer, tendría narices eh? No me niego a esta posibilidad".