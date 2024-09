El vergonzoso vídeo del alcalde de un pueblo de Ávila que hace apología de la pederastia

"Me encontré una niña sola en el bosque, le cogí la manita y me la llevé a mi camita. Le subí la faldita y le bajé la braguita. Le eché el primer caliqueño, en el tercero ya no quedaba leche". Esta desagradable letra pertenece a un cántico gritado por un alcalde de un pueblo de Castilla y León, Vita (Ávila). Su nombre es Antonio Martín Hernández y el Partido Popular, al que pertenece el regidor, ya lo ha expulsado del grupo municipal.

La secuencia se ha viralizado. En ella se ve sobre un escenario al político abulense dándolo todo y pidiendo al público que cantara con él el estribillo de la desagradable canción: "Sois muy sosos", les decía, por no acompañarle.

El episodio ha tenido lugar durante las fiestas del pueblo, subido a un escenario y promoviendo "la cultura de la violación contra la infancia y la mujer", le han atacado desde las redes sociales.