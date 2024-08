La historia del joven migrante que ha arriesgado su vida para salvar a un niño que colgaba de un balcón en Alicante

En un día como cualquier otro, Felipe David Souza, un joven brasileño afincado en Alicante se dirigió a su trabajo. Felipe es pintor, y actualmente trabaja en la reforma de una vivienda situada en el número 12 de la calle Orense, junto a la plaza de Galicia. En torno a las 18:00 horas, escuchó mucho alboroto en la calle. "Pensé que era una pelea", señala a Información, pero no lo era. Cuando se asomó a la ventana, vio un grupo de personas que gritaba señalando hacia él. A pocos metros, un niño de seis años estaba con una pierna fuera del balcón y trataba de sacar la otra. Felipe no se lo pensó dos veces: sin tiempo ni para ponerse la camiseta, saltó a la cornisa. Tras recorrer varios metros sobre el vacío sujetado únicamente por sus manos, consiguió alcanzar al pequeño y devolverlo al interior de la vivienda donde reside con sus padres.

"Lo que más me preocupaba era no conseguir llegar a tiempo de cogerle e impedir que se cayera", confiesa Felipe, quien asegura que «en ningún momento» pensó en el peligro que suponía para él: "Fue como ver a mi propio hijo, no tuve ni que pensarlo".

El joven asegura que la familia, se encuentra muy agradecida y todavía en estado de shock. "Fue un descuido, estaban con el niño y cuando se dieron cuenta se había subido a la barandilla". Sobre si actuaría de la misma forma, Felipe no se lo plantea: "Por supuesto, volvería a hacer cincuenta veces lo que hice. Yo también soy padre, así que solo podía pensar en que no le pasara nada malo al niño".

El valiente acto de este joven brasileño se ha convertido rápidamente en lo más comentado del barrio. Inés, la propietaria de una de las cafeterías de la calle relata a este diario cómo vivieron lo ocurrido: "Vimos que el niño intentaba salir por el balcón, entonces llamamos a la Policía pero justo había un chico haciendo obras en el piso de al lado. Salió fuera y pasó por el balcón de su piso y lo salvó. Le damos las gracias porque estábamos todos con el corazón en la garganta". Además, un vídeo grabado por un vecino en el que se aprecia perfectamente la acción ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales.

Racismo

Felipe llegó a Alicante en 2019, aunque reside en España desde cinco años antes. En ese tiempo, asegura que ha tenido que enfrentarse a diferentes situaciones en las que se le ha discriminado por su origen: "Por supuesto que he sufrido racismo en varias ocasiones desde que llegué, pero no hay que hacer caso. Yo creo que hay que ignorar esas cosas y seguir con la vida".

Ahora, su heroica actuación le ha valido el respeto de todo un barrio y la atención de los medios, aunque tiene la impresión de que, en ocasiones, las personas migrantes necesitan protagonizar este tipo de noticias para conseguir librarse del estigma que les rodea.