Un estudio constata el peso de la vulnerabilidad social en la esquizofrenia, el estrés postraumático y los opioides

Cada vez es más alto el consenso entre la comunidad sobre la importancia del entorno social a la hora de explicar porqué nos vemos afectados por ciertas enfermedades mentales. Cuestiones como la vulnerabilidad tienen, pues, una importancia clava para prevenir, entender y tratar determinadas patologías. Ahora un estudio norteamericano sobre 4.600 adultos durante dos años constata que existen 17 veces más posibilidades de padecer un trastorno como la esquizofrenia cuando la persona analizada tiene altos índices de vulnerabilidad social.

El análisis (llamado 'Social Vulnerability and Prevalence and Treatment for Mental Health and Substance Use Disorders'), publicado en la revista Jama Psyquiatry, se basa en una métrica, el índice de Vulnerabilidad Social, que se basa en diversos indicadores para evaluar la capacidad de respuesta de cada persona a amenazas de su entorno. Y se ha dedicado a analizar esta vulnerabilidad en relación con la salud mental y en consumo de sustancias.

Robert Gibbons, autor principal de la investigación y director del Centro de Estadísticas de Salud en la Universidad de Chicago, subraya un resultado: existen, según los datos recogidos, 17 veces más posibilidades de padecer un trastorno del espectro esquizofrénico, si la vulnerabilidad es alta. "Es un terremoto de magnitud estadística", destaca Gibbons sobre estos datos, en declaraciones recogidas por psiquiatria.com.

También se han constatado, según el artículo, una relación entre el "trastorno por uso de estimulantes y opioides" y la vulnerabilidad. Asimismo existe relación entre la vulnerabilidad y el uso de estimulantes, el trastorno bipolar del tipo I y el estrés postraumático.

Aunar atención médica y apoyo social

Los investigadores proponen que a raíz de estos datos se insista más en "modelos de atención más integrales" que integren, que aúnen, la atención médica y la social para los tratamientos sobre trastornos mentales y abusos de sustancias como drogas, alcohol o medicación.

También en las cárceles

Este estudio se ha basado en hogares norteamericanos encuestados durante dos años, excluyendo mayores de 65 años por la dificultad de diferenciar trastornos mentales de síntomas de demencia. La muestra también incluyó a adultos que vivían en prisiones, hospitales psiquiátricos estatales y refugios para personas sin hogar. Participaron un 62% de mujeres y un 37% de hombres. La edad media de los participantes fue de 41 años.