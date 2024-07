Cuenta atrás para el primer lanzamiento de Ariane 6, el cohete europeo más potente hasta la fecha

"Europa está a punto de inaugurar una nueva era en la exploración espacial". Estas han sido las palabras que, con mucho entusiasmo, ha utilizado el director general de la Agencia Espacial Europea, Josef Aschbacher, para anunciar el próximo lanzamiento del Ariane 6, el cohete europeo más potente construido hasta la fecha. Este vehículo espacial de última generación lleva más de una década desarrollándose y ahora, tras superar innumerables obstáculos técnicos y retrasos, está listo para alzar el vuelo por primera vez. Si todo va según lo previsto, el cohete realizará su vuelo inaugural este martes entre las 20 y las 23 (hora peninsular española) desde el puerto espacial europeo en la Guayana Francesa. De ello depende que Europa recupere su autonomía en el ámbito espacial y pueda competir con gigantes como NASA y SpaceX.

Todos los grandes cohetes utilizados por la Agencia Espacial Europea desde los años 80 hasta ahora pertenecen a la familia de Arianespace. El último gran cohete europeo, el Ariane 5, estuvo casi 30 años activo y se utilizó para lanzar misiones tan icónicas como el telescopio espacial James Webb. Pero el año pasado, sus creadores decidieron jubilarlo para dar paso a un vehículo "más potente y versátil y, sobre todo, con mayor capacidad de adaptación", explica Martin Sion, CEO del grupo Ariane, en referencia al nuevo gran cohete europeo. "Ariane 6 garantizará el acceso autónomo de Europa al espacio", afirma.

El cohete mide más de 60 metros de altura y una vez cargado puede pesar casi 900 toneladas. "Pesa el equivalente a un avión y medio", comentan sus creadores. Su diseño puede modificarse para albergar diferentes tipos de misiones espaciales y llevar al espacio entre 11.500 y 20.600 kilos de material en diferentes órbitas terrestres. En su vuelo inaugural, el cohete europeo llevará a bordo varios instrumentos científicos entre los que destacan dos diseñados en España: un satélite gallego de UARX Space y uno catalán de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Este último, bautizado con el nombre de 3Cat-4, estará enfocado a tareas de observación de la Tierra, así como el estudio de fenómenos meteorológicos y climáticos desde el espacio.

Punto de inflexión

El lanzamiento del Ariane 6 podría convertirse en un punto de inflexión para la industria aeroespacial europea que, hasta ahora, ha tenido que delegar gran parte de los lanzamientos de sus misiones a agencias como NASA o empresas como SpaceX. Es por eso que, según explica Aschbacher, el punto fuerte de este cohete es que "restablecerá el acceso independiente de Europa al espacio" y permitirá lanzar de forma autónoma todas aquellas misiones ideadas en el continente. El desarrollo de este cohete ha costado más de 4.000 millones de euros pero, según explican sus impulsores, con el tiempo se irá amortizando ya que, por ahora, incluso antes de su lanzamiento, ya hay más de 30 grandes misiones espaciales que han solicitado embarcarse a lomos de este cohete.

"En breve daremos el salto con el lanzamiento inaugural: antes de que acabe el año haremos un segundo y después aspiramos a realizar hasta 10 lanzamientos anuales", afirma Stéphane Israël, CEO de Arianespace, en comparación con los entre cinco y seis lanzamientos anuales que se lograban con la generación anterior de vehículos europeos. En esta misma línea, son muchas las voces del sector que se muestran entusiasmadas con el potencial de Ariane 6 para relanzar la industria aeroespacial europea y dotarla de más independencia. "Es el cohete que necesita Europa para las necesidades de hoy y para nuestras ambiciones futuras", afirma el máximo responsable de la Agencia Espacial Europea.

Más allá de las cuestiones técnicas, el lanzamiento del Ariane 6 tiene su importancia "estratégica", explica el ingeniero aeroespacial Miquel Sureda. "Europa sigue siendo una potencia espacial significativa y cualquier potencia que se precie debe tener la capacidad de poner cargas en órbita con diferentes tipos de cohetes", comenta el especialista del Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). En este sentido, Sureda recuerda que "todos los países tienen misiones estratégicas que incluyen cargas secretas, como satélites espía y otros tipos de cargas sensibles" y, justamente por eso, es importante controlar todas las fases de producción desde el diseño hasta la fabricación, el testeo y el lanzamiento de estos aparatos.

Coste de los vuelos

En vísperas del despegue del nuevo gran cohete europeo también son muchas las voces críticas con cuestiones como, por ejemplo, el coste de los vuelos o el diseño del vehículo en sí. Según las estimaciones iniciales, cada lanzamiento de este cohete costaría entre 75 y 115 millones de euros, aunque el precio final dependerá de factores tan diversos como las misiones involucradas o la posibilidad de subvenciones. Un análisis publicado en la revista especializada 'Ars Technica' calcula que el coste de lanzamientos sin la aplicación de subvenciones con este cohete es igual o superior al de su predecesor y que, en todo caso, sigue estando muy por encima de lo que ofrecen compañías como SpaceX. Esto podría restarle muchos puntos al cohete europeo de cara a competir con otras entidades del sector.

Otro de los puntos más criticados es el diseño del vehículo en sí. En una reciente intervención en un foro, el magnate Elon Musk, fundador de SpaceX, ha criticado el lanzamiento del Ariane 6 argumentando que "no tiene ningún sentido desarrollar cohetes que no sean reutilizables". "Desde un punto de vista meramente económico, es imposible que un vehículo así pueda competir con uno donde se reutilizan más del 80% de los componentes", ha dicho en referencia a sus cohetes Falcon, que no solo han sido diseñados para poderse reutilizar sino, sobre todo, para ser mucho más baratos que la competencia. "Es el equivalente a construir un avión desde cero cada vez que tienes que hacer un viaje", ha añadido Musk en relación a este debate.

Sea como sea, las expectativas son altas. "Europa está expectante por el primer vuelo del Ariane 6, así como también con la vuelta a las operaciones del cohete Vega al final de este año y la entrada en operaciones de todos los microlanzadores esperados entre el 2025 y el 2026", afirma Mariella Graziano, directora ejecutiva de Sistemas Aeroespaciales y Robótica de GMV, en declaraciones a EL PERIÓDICO, del mismo grupo editorial. "Todos los que tenemos que ver con el espacio de una u otra forma esperamos que con la puesta en funcionamiento de los lanzadores previamente mencionados y otros que puedan aparecer, seremos capaces en Europa de cubrir todas nuestras necesidades de lanzamiento al espacio sin dependencias externas y fomentando una economía espacial europea resiliente y sostenible", añade la portavoz de esta empresa aeroespacial.