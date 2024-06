La amenaza del fentanilo se aleja de España: un estudio descarta una crisis de salud pública como la que asola Estados Unidos

No, España no se enfrenta a una crisis de salud pública como la que sacude Estados Unidos por los estragos que en aquel país provoca el fentanilo. Así lo ha dicho este miércoles el doctor Juan Ramón Villalbí Hereter, Delegado del Gobierno español para el Plan Nacional sobre Drogas en la presentación del informe 'Fentanilo en España: evidencias, percepciones y realidades', realizado por la entidad Episteme Social. "No, en ningún caso, al menos a corto plazo. Según las evidencias disponibles es improbable", señaló el doctor en torno a esa supuesta amenaza que tanta alerta causó en nuestro país. Eso sí, dijo que hay que mantenerse vigilantes.

En el evento online, organizado por el psicólogo social e investigador David Pere Martínez-Oró, director de Episteme y autor del documento, el doctor Villalbí tachó de "muy valioso" el informe ante un tema que "preocupa mucho" por la "espeluznante" crisis que sufre Estados Unidos, donde, solo en 2021, provocó más de 70.000 muertes por sobredosis. "Nuestra preocupación nos lleva a monitorizarlo muy de cerca. No tenemos indicios de la presencia del fentanilo a gran escala en España", remachó.

Preguntas complejas

El informe 'Fentanilo en España: evidencias, percepciones y realidades', financiado por el Ministerio de Sanidad, a través del Plan Nacional sobre Drogas, es un detallado estudio de 164 páginas en el que se ofrecen respuestas rápidas a preguntas complejas.

Por ejemplo, ¿España sufrirá una crisis de salud pública por culpa del fentanilo?. No, se remarca, por dos motivos. "El principal es porque, mientras haya heroína, el fentanilo carecerá de mercado y de demanda. El complementario es porque los traficantes asiáticos prefieren vender los cada vez más escasos precursores del fentanilo a los cárteles mexicanos para abastecer el mercado norteamericano".

Los esfuerzos continuos de la comunidad internacional en fiscalizar el fentanilo, sus análogos y sus precursores han provocado un claro retroceso, se remarca

Además, la prohibición de China, en mayo de 2019, y "los esfuerzos continuos de la comunidad internacional en fiscalizar el fentanilo, sus análogos y sus precursores han provocado un claro retroceso de la familia del fentanilo en los mercados internacionales de sustancias ilegales", se precisa.

Venta de fentanilo

Otra cuestión despejada. "En España podemos detectar a corto plazo venta de fentanilo por parte de individualidades desvinculadas del crimen organizado", indica el informe. En todo caso, el precio de venta sería más caro que la heroína y lo adquirirían personas consumidoras iniciadas desvinculadas de los contextos marginales que quieren experimentar con el potente opioide, se abunda.

Más allá de que las notificaciones han sido anecdóticas, en España no se ha producido un incremento de sobredosis por opioides, dice el estudio

Pero, ¿cómo sabemos que no hay en España fentanilo ni otros opioides sintéticos de producción ilícita?. "Más allá de que las notificaciones han sido anecdóticas, en España no se ha producido un incremento de sobredosis por opioides", responde el trabajo.

Ninguna evidencia

Hasta el momento, el número de sobredosis "se mantiene estable" y ninguna se puede atribuir a opioides sintéticos de producción ilícita. Por ejemplo, se relata, en la sala de venopunción asistida de La Mina (Barcelona) remontaron 99 sobredosis en 2022. En 2023 fueron 100, ninguna mortal. "Es decir, ninguna evidencia de nuevos opioides sintéticos entre las personas consumidoras", subraya el documento de Episteme Social.

"Del fentanilo se ha hablado demasiado sin que represente una amenaza real" se concluye. Además, en España hay "estrictos controles" en la dispensación de fármacos opioides y los desvíos hacia los mercados ilegales son, por ahora, "anecdóticos". El estudio, incluso, apunta a que la sustancia va en retroceso en Europa en detrimento de otros opiáceos sintéticos.

Los escenarios

El informe de Episteme Social plantea varios escenarios de cómo el fentanilo podría llegar a España. En el primero, las personas consumidoras demandan heroína, pero los traficantes les venden una sustancia con mayor o menor porcentaje de heroína, adulterada con algún opioide sintético o venden directamente una sustancia sin heroína y con opioides sintéticos. Este escenario "es remoto porque los mercados de heroína están desconectados de los mercados de opioides sintéticos".

En la segunda hipótesis, las personas consumidoras compran estimulantes (cocaína, éxtasis o metanfetamina) que, sin su conocimiento, están adulterados con opioides sintéticos. "Tal escenario es muy improbable, porque en los mercados informales, tiene más valor el fentanilo proporcionalmente que la cocaína", se remarca.

Crisis mediática

Hay un tercer escenario que Episteme considera "el más probable. Las personas consumidoras demandan explícitamente fentanilo y compran una sustancia cuya composición es desconocida, aunque en mayor o menor porcentaje contiene algún opioide sintético".

Los autores del estudio también explican que España "ha sufrido una crisis mediática" con el fentanilo. "Los medios de comunicación empezaron a informar, de manera lógica, sobre la terrible crisis de salud pública provocada en Norteamérica. Las imágenes provocaban miedo, y en ocasiones, cierto morbo".