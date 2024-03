Un millón de españoles tienen glaucoma, pero el 40% no lo sabe: así es 'el ladrón silencioso de la vista'

El glaucoma es una enfermedad que afecta al nervio óptico y provoca una pérdida gradual de la visión. Popularmente, se la conoce como "el ladrón silencioso de la vista" porque, al inicio, no produce síntomas y no avisa hasta que la dolencia está muy avanzada y ya hay una gran pérdida de visión. Este 12 de marzo, Día Mundial del Glaucoma, entidades como la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF), ponen el foco en la detección precoz. Junto a una correcta adherencia a los tratamientos, evitaría la ceguera total en el 90% de los casos. Actualmente, señalan a El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, no existe ningún protocolo nacional para esa detección prematura.

"La posibilidad de que se realice una detección precoz depende de la voluntad del paciente de hacerse un chequeo oftalmológico anual, que también se puede realizar en centros ópticos. Es esencial que la población esté informada y acuda a las revisiones periódicas por iniciativa propia", indican desde AGAF. Hablan de evitar el impacto irreversible de un conjunto de patologías oculares que se caracteriza por el daño al nervio óptico de los pacientes sin provocar dolor, pero reduciendo su visión periférica hasta parecer que miran a través de un túnel o un tubo.

Las listas de espera

En la actualidad, se calcula que España alrededor de un millón de personas padecen el glaucoma más común que es el de ángulo abierto y, aproximadamente, el 40% no lo saben. Uno de los frentes que tiene abierto la asociación son las largas listas de espera para acudir a un oftalmólogo. De hecho, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, de 2023, la espera para una consulta externa con un especialista va a peor y es ya de 87 días, ocho más que en el mismo periodo de 2002, cuando era de 79 días.

Con 176.269 personas en la lista de espera quirúrgica, y una media de 78 días para una intervención, Oftalmología es, junto a Traumatología y Cirugía General y de Digestivo, una de las especialidades con más personas esperando para pasar por el quirófano. Y esa es, precisamente, una de las principales denuncias de los pacientes.

AGAF pide optometristas en Atención Primaria para acelerar diagnósticos y revisiones, además de centros de referencia

"Hace tiempo que AGAF lleva luchando contra este problema. Incluso hace un año y medio acudimos al Congreso para presentar el 'Manual de calidad asistencial' elaborado en conjunto por sociedades científicas y asociaciones de pacientes. En él, entre otras cosas, se solicitaban optometristas en Atención Primaria para acelerar diagnósticos y revisiones, además de centros de referencia", indican.

Sin cura

A día de hoy, el glaucoma no tiene cura. El campo visual que se ha perdido, no se recupera, porque las fibras del nervio óptico que transmiten imagen al cerebro están muertas. Desde AGAF impulsan investigaciones sobre regeneración neuronal para conseguir que la pérdida de visión por glaucoma sea reversible en un futuro.

De ahí la importancia, remarcan, de realizar revisiones periódicas, sobre todo a partir de los 40 años, edad en la que se comienza a aumentar el riesgo de padecer la enfermedad. Una vez realizado el diagnóstico, lo más importante es frenar su avance. Los pacientes cuentan con colirios, medicamentos e, incluso, técnicas más avanzadas como la cirugía. Diversas investigaciones, indica AGAF, han demostrado que seguir correctamente las pautas que establecen los oftalmólogos es muy efectivo a la hora de controlar la progresión.

Eso sí, a la hora de abandonar los tratamientos, muchos pacientes desfallecen porque no vuelven a recuperar la vista que habían perdido hasta el diagnóstico. Tanto es así que, en el tratamiento tópico mediante gotas, que suele ser la elección más común a la hora de abordar esta enfermedad, la tasa de adherencia se sitúa entre un 42% y un 56%, según diversos estudios, explican desde esta entidad.

Enfermedad neurodegenerativa

Por otro lado, la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares pide al Ministerio de Sanidad que el glaucoma se incluya en el grupo de enfermedades neurodegenerativas. Así, apuntan, las investigaciones irían un paso más allá y se encauzarían en buscar su origen y, lo más importante, en cómo regenerar y recuperar el nervio óptico, lo que supondría la posibilidad de recuperar la vista que se ha perdido debido al desarrollo de la enfermedad.

"En la actualidad, todos los esfuerzos médicos y científicos se centran en controlar la tensión ocular, pero a nosotros nos gustaría ir también al origen de nuestra enfermedad. De esta forma, si se estabilizase nuestra tensión, podríamos recuperar la vista que hemos perdido", destaca Joaquín Carratalá, presidente de AGAF.

Falta de recursos

En el glaucoma, las células ganglionares de la retina, cuyas prolongaciones forman el nervio óptico, mueren por efecto de una presión intraocular alta. Avanzar en su investigación supondría centrarse en regenerar estas células neuronales y conectarlas tanto al sistema neurológico como al nervio óptico.

Las investigaciones sobre regeneración neuronal en esta patología ocular no cuentan con suficientes recursos

Estas investigaciones están en fases iniciales, pero son prometedoras, señala la asociación, que está realizando una campaña de concienciación con la colaboración de la compañía biofarmacéutica AbbVie. Pero, advierten, las investigaciones sobre regeneración neuronal en esta patología ocular "no cuentan con suficientes recursos porque a nivel institucional no se considera una enfermedad neurodegenerativa".