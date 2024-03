Valencia da el último adiós a las diez personas fallecidas en el peor incendio de su historia

Pilar, Esther, Carmen. Alina (14 años) y su madre. Marta, su esposo Ramón y sus dos hijos: Víctor (tres años) y Carla (10 días). Son los nombres de aquellos que perdieron la vida en el peor incendio de la historia de Valencia, el que calcinó dos torres de 14 y 10 plantas en el barrio de Campanar en a penas una hora.

La catedral de Valencia ha acogido este lunes una misa en su recuerdo, con presencia de los cientos de vecinos que lo han perdido todo y están tratando de rehacer su vida tras la catástrofe. El último adiós tras una tragedia que aún conmociona a la ciudad. En total fueron 10 fallecidos, 15 heridos y 450 personas que perdieron la casa y todas sus cosas.

Tanto la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, como el arzobispo de Valencia Enrique Benavent (que presidió la homilía), remarcaron que "no es un funeral" oficial, ya que las familias no querían un acto de este tipo. Los familiares, de hecho, se despidieron de los suyos la semana pasada.

Por tanto, al no ser un funeral oficial, ha instado a "respetar toda la voluntad de las víctimas de no generar una excesiva repercusión o atención mediática sobre la entrada y la salida, porque ellos no quieren eso en este momento". Además, ha garantizado que siguen ayudando a los familiares, con "diligencia en la toma de decisiones y en la prevención" y ha vuelto a poner en valor las muestras de solidaridad.

A la misa asistieron también el president de la Generalitat Carlos Mazón, el vicepresidente y conseller de Cultura Vicente Barrera, la consellera de Igualdad Susana Camarero, además del teniente de alcalde Juanma Badenas y miembros de la oposición municipal de Compromís y PSPV. También asistieron altos cargos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los obispos valencianos.

"Las palabras no son suficientes"

"Los sentimientos que experimentamos son tan profundos que las palabras no son suficientes", ha afirmado Benavent en su homilía. El arzobispo ha recordado y ensalzado la labor de "quienes arriesgaron su vida para salvar la de los demás, las asociaciones que abrieron sus puertas y el trabajo de los servidores públicos" que sacaron "lo mejor de la sociedad":

"Cuando ocurre algo así nadie puede quedar indiferente, todos nos sentimos afectados", ha aseverado, para terminar dando un mensaje de esperanza para las familias: "no estáis solos". El arzobispo ha estrechado la mano de los familiares de las víctimas uno por uno para darles consuelo al final de la homilía y también a Catalá, Mazón y demás autoridades.

Carlos Mazón, María José Catalá, el teniente general Fernando García-Vaquero y Vicente Barrera, en un momento de la misa por las víctimas de Campanar. / GERMÁN CABALLERO

Benavent también ha tenido unas palabras para destacar la ola solidaria de la ciudadanía, que colapsó los centros de recepción de donaciones, y aseguró que "la tragedia también ha sacado lo mejor del ser humano".

El juzgado encargado del incendio de Campanar decidió sobreseer el procedimiento hace unos días, pero el padre del hombre fallecido junto a su mujer recurrirá el archivo para que se investigue al pensar que es "prematuro" y por causarle indefensión. La policía científica ha determinado que el fuego se originó por un fallo eléctrico de un electrodoméstico de cocina en el piso número 86, aunque alcaldesa de Valencia María José Catalá explicó que están más preocupados del por qué se propagó con tanta rapidez por la fachada.

Respuesta rápida

El barrio de Campanar sigue roto por la tragedia, aunque el drama sacó a relucir lo mejor de la sociedad valenciana. El vecindario se volcó rápidamente con las víctimas, llegando a recoger 30 toneladas de ropa en pocos días y las fallas del barrio recaudaron mediante donaciones más de 100.000 euros en 48 horas para las víctimas del incendio de Campanar.

La solidaridad fue tanta que desbordó los puntos de recogida rápidamente y tuvieron que cerrar sus puertas al no ser capaces de gestionar tantas donaciones. La mayoría de ellas han acabado llegando a otras entidades solidarias de la ciudad, como Cáritas, ya que eran más que suficiente para cubrir las necesidades de los desplazados por el incendio y sobraron decenas de toneladas de ropa.

Eso fue los primeros días. Durante estas horas los afectados residieron en un hotel cercano mientras el ayuntamiento preparaba y amueblaba en tiempo récord un edificio de viviendas sociales en el barrio de Safranar, para dar cabida a los desplazados por el incendio en la ciudad de Valencia.

La tragedia ha pasado pero es imposible recomponerse del todo. La lucha que libran ahora los vecinos y vecinas es la de conseguir reconstruir el edificio si el peritaje muestra que es posible. Quieren volver a su barrio, con los suyos.