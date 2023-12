12 de noviembre - Acosta logra su segundo título con 19 años

El mazarronero Pedro Acosta, de 19 años de edad, el muchacho que logró el 12 de noviembre, en 30 meses, lo que nunca antes consiguió piloto alguno, dos títulos mundiales y ser contratado por una marca (KTM) del Mundial de MotoGP para correr la próxima temporada entre los reyes. Aquel día consiguió mantenerse entero ante el micrófono de DAZN, tras bajar del podio. «Le prometí a mi equipo que no me verían llorar y lo estoy consiguiendo, aunque creo que, en Valencia, cuando me despida de ellos, seguro que soltaré un montón de lágrimas». Y, sí, al final de la conversación, estuvo a punto de ponerse a llorar después de concluir segundo el Gran Premio de Malasia donde se vivió el segundo doblete murciano de la temporada, ya que el ganador fue un inconmensurable Fermín Aldeguer, el piloto más en forma en la recta final de la temporada.

20 años de cárcel para los asesinos de La Puebla

El 15 de noviembre se dictó sentencia para el crimen de La Puebla: 20 años de cárcel para Natalia y Agustín por quemar vivo a Juan Manuel, el ex de ella. En concreto, el magistrado condenó a cada uno de ellos a 15 años de prisión por el delito de asesinato; a 4 años por el delito de detención ilegal y a un año por el de daños. A ella le sumó la pena de 12 meses de multa con una cuota diaria de 2 euros por el delito de conducción sin permiso; y a él nueve meses más de prisión por el delito de quebrantamiento de condena, ya que en el momento de los hechos contaba con una orden de alejamiento por violencia de género respecto a la procesada. En concepto de responsabilidad civil, el fallo incluye la indemnización, de forma conjunta y solidaria, a la hija del fallecido, en 150.000 euros, más 17.700 euros por el valor del vehículo; a la madre, en 120.000 euros; a la hermana, en 70.000; y al hermano, en 50.000 euros.

16 de noviembre - Pedro Sánchez, reelegido presidente del Gobierno

Pedro Sánchez fue reelegido presidente del Gobierno el 16 de noviembre. Cuatro meses después de unas elecciones que encaró con las encuestas en contra, el líder del PSOE arrancó su tercer mandato como jefe del Ejecutivo español al cosechar los apoyos de Sumar, ERC, Junts, PNV, BNG y Coalición Canaria. Más de 176 síes que no fueron fáciles de lograr y que, entre otras cosas, obligaron a Sánchez a pactar con los independentistas catalanes una ley de amnistía, lo que provocó protestas en las calles y gruesas acusaciones en el Congreso. El día antes, durante unos minutos, peligró la mayoría absoluta que el presidente del Gobierno y su equipo llevaba meses fraguando. A última hora de la tarde, Junts amagó con abstenerse en la votación del 16 y alargar la investidura otras 48 horas. Finalmente, los posconvergentes han decidido cumplir con la palabra dada e investir a Sánchez.

19 de noviembre - El UCAM Murcia muestra su poderío ante el Barcelona

Una exhibición de músculo y poderío. Así es el UCAM Murcia CB cuando juega en el Palacio de los Deportes, y lo volvió a demostrar el 19 de noviembre superando a un Barça en unos últimos cinco minutos de infarto (82-73) para sumar su séptima victoria del curso en la Liga Endesa y apuntar como un candidato a tener muy en cuenta para la Copa del Rey de Málaga en febrero. Si en sus anteriores encuentros en casa el equipo de Sito Alonso secó a sus rivales en el último cuarto para llevarse los triunfos ante el Baskonia, Lenovo Tenerife, Gran Canaria o BAXI Manresa, lo mismo ocurrió ante el conjunto azulgrana. Ya no es una casualidad que los de Sito Alonso pasen por encima de su rival desde la defensa en la fase decisiva y también con un ataque en el que el protagonista fue el alero Rodions Kurucs (12 puntos y 7 rebotes).

21 de noviembre - El 70% de los abogados del turno de oficio secunda la huelga

El 70% los abogados y procuradores del Turno de Oficio de la Región iniciaron el 21 de noviembre un paro, que incluía unos servicios mínimos establecidos por los propios huelguistas, para exigir mejores retribuciones, la desconexión digital y tener una «jubilación digna». Algunos de estos profesionales se concentraron aquel día en la puerta de los juzgados de Cartagena y en la Ciudad de la Justicia de Murcia. Esta última movilización se decidió en el último momento, de ahí que «estemos muy poquitos», indicó a este diario Fermín Martínez, coordinador regional y delegado en Murcia de Venia. Las principales reivindicaciones de los abogados del Turno son económicas: llevan años insistiendo en que están mal pagados. El sindicato Venia organizó otra concentración, también en la puerta de los juzgados, unos días después.