La gestión de las ofertas de ayuda humanitaria a Marruecos tras el terremoto que sacudió el centro del país el pasado viernes ha provocado una gran sorpresa en los países y entidades que todavía no han recibido respuesta, a pesar de las urgencias y necesidades que están viviendo los ciudadanos afectados por el temblor de tierra más mortífero en 60 años. De momento, Rabat solo ha aceptado los ofrecimientos de España, Reino Unido, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

La ONU ha confirmado este martes que, hasta el momento, el Gobierno marroquí no ha presentado una solicitud para que la organización internacional coordine los esfuerzos en el terreno, como sí se ofreció, en respuesta al devastador seísmo que ya suma 2.862 muertos y 2.562 heridos. La información se conoce después de que se supiera que diversas ofertas de colaboración de países como Francia, EEUU, la India o Israel tampoco han sido aceptadas por ahora por el Gobierno de Rabat.

"Desde el principio, la ONU no ha asumido la coordinación porque no ha habido una solicitud oficial del Gobierno", han explicado desde la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), el brazo humanitario de la organización. Aún así, fuentes de la organización también aclararon a EL PERIÓDICO que la ONU sí está en contacto con las autoridades marroquíes, a la vez de que las agencias que ya estaban en el terreno continúan trabajando de manera regular en el país.

Ofrecimiento claro

La precisión llega después de que el lunes Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, explicara que Naciones Unidas ya informó a las autoridades de Rabat que pueden ofrecer su ayuda ante el dramático terremoto. "Estamos dejando claro a las autoridades marroquíes el tipo de ayuda que estamos dispuestos a proporcionar", afirmó el funcionario de la ONU.

"Por supuesto, aunque no tenemos capacidad para realizar operaciones de búsqueda y rescate, por ejemplo -no disponemos de ese tipo de equipos-, sí tenemos capacidad para coordinar los esfuerzos sobre el terreno", añadió Haq. "Así pues, lo estamos discutiendo con las autoridades y veremos qué podemos aportar", insistió Haq. "Estamos preparados", subrayó.

El representante de la ONU también reconoció las dificultades de acceso a algunas de las áreas más afectadas, muchas de las cuales se encuentran en zonas montañosas. Por lo tanto, resaltó la importancia de despejar carreteras y retirar escombros. "Pero sí, estaremos dispuestos a llevar ayuda desde diversos lugares, ya sea a través de Europa o del norte de África", añadió Haq.

¿Rechazo político?

Hasta ahora, Marruecos solo ha aceptado la ayuda de cuatro países considerados "amigos", algo que ha generado cierto estupor en la comunidad internacional. Dos de estos países se encuentran en Europa, España y Reino Unido, y dos en Oriente Próximo, Catar y Emiratos Árabes Unidos. En cambio, Rabat no ha aceptado la ayuda de Francia, aunque se trata del país europeo con una mayor comunidad marroquí. Aunque las autoridades no han considerado necesaria la presencia de rescatistas franceses, sí que hay varias oenegés galas presentes en el país siniestrado. Y recibieron en poco más de 72 horas donaciones superiores a varios millones de euros.

Las autoridades marroquíes han justificado que no han aceptado la ayuda francesa por motivos logísticos, pero esta decisión también refleja las turbulencias en las relaciones entre ambos países. Antaño estrechos aliados, los vínculos entre París y Rabat no pasan por su mejor momento. Esto se debe al acercamiento francés en la última década a Argelia y sus reticencias para aceptar la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental. Desde hace meses, de hecho, no hay un embajador de Marruecos en París.

"La ayuda humanitaria francesa, como la de Argelia, probablemente ha sido rechazada por motivos diplomáticos debido a las relaciones polarizadas con estos países", explicó al diario francés La Dépêche el periodista y académico marroquí Omar Brousky, autor del libro Mohammed VI : derrière les masques (Mohamed VI: detrás de las máscaras). Rabat tampoco ha considerado necesario el apoyo de su vecina, y rival, Argelia, que anunció el sábado una reapertura de su espacio aéreo con Marruecos, después de dos años cerrado como consecuencia de la enésima crisis entre ambos países a cuenta del Sáhara Occidental.

Pese a la aparente dimensión política de estas decisiones, la ministra de Relaciones Exteriores francesa, Catherine Colonna, prefirió quitarle hierro al asunto. "Se trata de una mala polémica, de una polémica completamente fuera de lugar", declaró el lunes en el plató de la cadena BFM TV. Evidentemente, en plena conmoción por el devastador seísmo, parecen secundarias las turbulencias diplomáticas. Pero eso no quita que hayan sido las autoridades marroquíes las primeras en politizar la ayuda humanitaria.