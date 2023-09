El torero caravaqueño Antonio José López ‘El Rubio’ se despide de los ruedos, en donde un día empezó todo. Será el próximo sábado 9 de septiembre en el centenario coso Alcalde Pepe Navarro de Cehegín. Estará acompañado del calasparreño Filiberto Martínez y de Daniel Crespo en un encierro de Lagunajanda. Una fecha clave en su vida como torero cuando se cumplen 20 años de su alternativa y 25 de la primera vez que se vistió de luces. El Rubio quiere decir adiós a su alter ego torero, como se deben despedir todos los hombres que se visten de luces, en una plaza y toreando. Saliendo a hombros en una tarde de gloria, rodeando de su gente. Atrás y para el olvido los teléfonos que dejaron de sonar y las ocho cornadas que lleva en su cuerpo y que, aunque se corte la coleta, le seguirán recordando que un día tocó la gloria.

Se intentó hace unos años, el tiempo lo impidió, pero ahora es la definitiva. El momento de cortarse la coleta.

Es algo que ya llevaba mucho tiempo en la cabeza, y hace cuatro años, justo antes de la pandemia, se programa esa despedida tan ansiada, pero la Dana hizo que se suspendiera por el tema de la lluvia. Ahora se ha podido cuajar. La verdad, es que me encuentro muy ilusionado. Es un momento que tenía muchas ganas de vivir. Despedirme de los ruedos toreando. Es una manera de zanjar una parte que ha sido muy importante en mi vida.

¿Cómo está preparando esa gran cita?

El cartel se confeccionó hace muy poco, pero ya llevaba en la cabeza que esta fecha podía llegar, por lo que física y mentalmente estoy preparado desde hace muchos menses. Me encuentro muy bien, muy tranquilo con mucha fuerza moral que es lo más importante que un torero tiene que tener. Estos días atrás he estado en el campo entrenando. Va a ser una tarde que me la voy a tomar como un reto, llevo muchos años sin vestirme de luces y sin salir a una plaza de toros, aunque sí he toreado en el campo, pero en la plaza es diferente. Es una ilusión para mí, en la que voy muy arropado, porque será en una plaza que para mí es talismán, además acompañado de mi gente, mi familia y mis amigos. Esa es mi mayor ilusión poder torear para ellos.

Estará acompañado de Filiberto Martínez y de Daniel Crespo

He recibido muchas enhorabuenas porque el cartel ha caído muy bien. Es un cartel muy apetecible para esa tarde en Cehegín. ellos son dos toreros con mucha clase, con muy buenas condiciones y mucho que decir. El que vaya a ver la corrida se va a divertir porque es un cartel con muchos alicientes.

Un encierro de Lagunajanda, una ganadería que gusta mucho a los toreros

En una ganadería que tiene muy buena calidad y condiciones, y que a los toreros nos gustan. Es una ganadería de la que salen muchos toros envistiendo. Ojalá que ese día salgan los seis toros envistiendo, que los toreros podamos disfrutar y lo más importante, que el público salga contento de la plaza.

¿Qué supone para esta fecha: el 14 de septiembre de 2003?

Supone muchas cosas, para mi es una fecha muy significativa. Se cumplen 20 años de matador de toros. Y para mí torear en septiembre en Cehegín, en este 2023, es de alguna manera cerrar esa página del libro de la historia de mi vida. Justo cerrarla a los 20 años, era como que el destino me había llamado para que fuera así. No quería que fuera de otra manera, ni en otro sitio. Este 2023, hace también 25 años desde que debuté sin picadores. Son fechas redondas.

Y llega un día que el teléfono deja de sonar.

Cuando uno sube de escalafón es muy complicado encontrar hueco en las plazas de toros. Es una cuestión que por desgracia sigue pasando en nuestros días. Hay toreros que toman la alternativa, que desde novilleros han tenido proyección, toreando en todas las ferias y, cuando toman la alternativa, entran a pelear en otro circuito, donde los puestos están muy cotizados. Es muy complicado entrar. Mi carrera tuvo muchos proyectos, mucho ambiente, toreé muchas novilladas en España y en Francia, y al tomar la alternativa la cosa es más complicada. Al año siguiente de la alternativa estuve acartelado en 25 ocasiones, al año siguiente 14 y ya veía que era muy difícil entrar en los carteles. Decidí vincular mi vida a otra profesión, que ahora llevo ejerciendo y me hace poder dar una estabilidad a mi familia. Así que desde hace unos años estoy desvinculado del toro profesionalmente, pero no pasionalmente. He seguido viviendo y entrenando como torero.

¿Qué le dice su mujer?

Esta que se sube por las paredes. No está acostumbrada a pasar por estas sensaciones, cuando está delante de mí no me lo demuestra, porque sabe que necesito su apoyo, pero en el fondo yo sé que está preocupada. Como cualquiera que me quiere. Voy a jugarme la vida con dos toros, pero tengo confianza en mi capacidad física y mental y sé que les voy a dar una tarde bonita con muchas emociones, donde recordaremos muchos momentos de mi carrera allí.