La murciana Athenea Pérez, elegida Miss Universo España, ha reconocido que su ideología política es de izquierdas y ha declarado que "haría que el feminismo fuera obligatorio" en una entrevista concedida a el diario El País en la que se pone en el supuesto de ser la presidenta de España.

Entre sus primeras medidas al frente del Gobierno, la joven de 27 años lanzaría "un paquete de acciones para darnos esperanza a los jóvenes". Sobre política migratoria, la publicación de El País recoge que, aunque su ideal es "que no hubiera fronteras", es "realista" y "trataría de equilibrar la economía con la libre circulación".

Durante la entrevista, la murciana declara que no considera machista el certamen de belleza que ha ganado. "Mi cuerpo es mío y me encanta. No me sexualizo por mostrarlo y quien lo vea así tiene problemas. Y el concurso también valora, oratoria, elocuencia y carisma", apunta. Al respecto de Igualdad, afirma que "haría que el feminismo fuera obligatorio". "Feministas deberían ser todos los hombres y todas las mujeres, porque no es más que igualdad y hay que luchar por ella", señala.

Sobre lo que votará en las elecciones generales del próximo 23 de julio, Athenea Pérez ha dicho tener claro "lo que no voy a votar". "Soy de izquierdas, no me escondo", ha concluido.

Críticas racistas

Athenea Pérez, modelo profesional y graduada en Marketing y Publicidad, denunció haber recibido insultos racistas en redes tras darse a conocer como la candidata de la Región a nivel nacional.

En una entrevista ofrecida a LA OPINIÓN, la joven de padre muleño y madre ecuatoguineana aseguró que esas críticas le dieron "todavía más fuerzas".

"Todo el mundo oye mi acento y yo me considero murciana, vamos, hasta la médula. Así que dieron más fuerza para seguir y demostrar que un murciano no tiene un físico o un prototipo concreto. Yo no soy menos válida por no tener la piel clara", declaró.

"Ahora que he ganado vuelven a salir muchísimas críticas, porque ya no es Murcia, ahora es España. Si antes había tantas personas descontentas por representar a la Región, imagina a escala nacional. Pero bueno, yo sigo pensando que esto me da fuerza", insistió.