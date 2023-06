María del Carmen Martínez-Villaseñor, conocida popularmente como Mari Carmen y sus muñecos, ha muerto a los 80 años este jueves por una caída accidental por las escaleras de su vivienda, según publica la revista Semana. Pero no es la primera vez que se comenta la muerte de la famosa ventrílocua.

Hace unos años, en 2017, Mari Carmen tuvo que desmentir una serie de rumores que corrían en redes sobre su fallecimiento saliendo al paso.

Los falsos rumores apuntaban a que la conocida ventrilocua, que triunfó durante décadas en televisión gracias a personajes como Doña Rogelia o el león Rodolfo, había muerto en un hospital de Cuenca a causa de una insuficiencia respiratoria.

María del Carmen tardó en desmentir la falsa noticia con una fotografía tras una comida acompañada del también humorista Moncho Borrajo. "No hay mal que por bien no venga. Gracias a eso me ha llamado media España y me han salido unos cuantos bolos", afirmaba.

Vida de la ventrilocua

Mari Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa se hizo famosa por sus espectáculos en televisión en los que hablaba con sus muñecos de guiñol Doña Rogelia, Daisy, Nícol y Rodolfo. Nació en Cuenca el 4 de mayo de 1943.

En la década de los setenta creó su personaje "Doña Rogelia". Tras su éxito en "Las siete y media musical", en 1974 grabó para televisión un programa piloto. Dos años más tarde, Televisión Española le ofreció el programa especial "La hora de Mari Carmen ... y sus muñecos", que se grabó en color con vistas a la exportación a países de Latinoamérica. El programa fue realizado por Valerio Lazarov.

Durante la década de los ochenta trabajó en distintas salas de fiestas, entre ellas "Windsor", "Cleofás" y "El Casino de Madrid". También intervino en distintos programas de televisión. En las Navidades de 1984 debutó en el circo, y en 1985 recibió el premio "Castellana-manchega del año".

Después de trabajar en diferentes salas y teatros españolas, reapareció de nuevo en las pantallas de televisión con programas propios. El 19 de octubre de 1991, comenzó a emitirse "Humor cinco estrellas", a través del canal privado Tele 5. Cada sábado Mari Carmen y Doña Rogelia introducían las comedias y entrevistas.

En abril de 1992 pasó a TVE donde presentó durante varios meses el magazine "¡Ay, vida mía!", en el que sus muñecos se encargaban de entrevistar al personaje invitado. Volvió a realizar este mismo espacio en una segunda etapa desde el 9 de junio de 1993 (15 espacios) y de nuevo para una tercera en enero de 1994.

Un chiste suyo, en octubre de 1993, sobre Jordi Pujol y "la cesión del 15 por ciento", durante la grabación de un espacio especial de TVE, motivó las críticas del público que asistió a la gala. Además de este trabajo en TVE, colaboró en el espacio radiofónico de Luis del Olmo, donde utiliza a su personaje "doña Rogelia". Asimismo, en diciembre de 1994 recibió la Medalla de Oro del Colegio de Agentes Comerciales de Cuencas.