"Le ponemos mucho cariño porque no deja de ser un arte. Lo hacemos por vocación. No hay otra explicación". Quien habla con El Periódico de España, de Prensa Ibérica, es el doctor Juan Carlos López, intensivista del Hospital Clínic de Barcelona. Se explica sobre lo que conoce bien -el paciente critico obeso y su nutrición-, pero también relata, con enorme entusiasmo, lo que es el trepidante día a día en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Uno de cada tres pacientes que pasan por estas unidades son obesos y los intensivistas admiten que deben hacer más hincapié en su nutrición artificial. Porque, dice el doctor López, recuperar a enfermos de gran complejidad, al límite, es el mayor regalo de su profesión. Una suerte, expresa de forma resumida, del "se nos va" al "lo tiramos hacia adelante". La mayor alegría, confiesa.

El intensivista, con una carrera profesional muy ligada al Hospital de Bellvitge (también de Barcelona), donde se ha formado, es miembro del Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), que este miércoles concluye su LVIII Congreso Nacional en Málaga. El grupo es el responsable del Estudio ENPIC, que está permitiendo a los intensivistas analizar las prácticas nutricionales en las UCI.

Es el primer estudio -con base de datos RedCAP, una plataforma online que permite construir datos de proyectos de investigación de la sociedad científica- que ofrece una radiografía a tiempo real de ese tipo de alimentación en críticos. Los intensivistas -el doctor López es responsable del ENPIC junto a los doctores Lluís Servià (Hospital Arnau de Vilanova, Lleida) y Teodoro Grau (Hospital 12 de Octubre, Madrid)- ponen el foco en la obesidad por ser un problema de salud creciente, no sólo por el sobrepeso en sí, indican, sino también por las enfermedades cardiovasculares que lleva asociadas: hipertensión, diabetes…

Más riesgo

"De por sí, el paciente con obesidad tiene más riesgo. Es verdad. Por ejemplo, en covid, era factor de riesgo. Pero, en los últimos años, hemos conseguido, gracias a la especialización, que tengan la misma mortalidad que el resto", señala. A partir de ahí, ¿cómo debe tratarse a un paciente crítico y con obesidad?. "Quizás somos un poco más cautos. Tienes la sensación de que, al estar obeso, le puedes dejar más tiempo de lo normal sin nutrir. Porque piensas que puede tener reservas. Lo cual no es cierto", puntualiza cuando habla de su especialización.

En Málaga, los médicos del grupo han presentado datos preliminares sobre cómo debe ser esa atención en enfermos que tienen una reducción de su masa muscular, lo que se conoce como sarcopenia de la obesidad, lo que, a su vez, tiene efectos, tanto en la supervivencia como en las complicaciones que puede sufrir durante su ingreso. Lo que han visto es que, en el caso de estas personas, la mayoría, aunque se les administra un aporte de calorías que es correcto, no reciben un aporte proteico adecuado.

La formación médica en España "es de muy alta calidad. No sólo hablamos de pacientes críticos u obesos, sino de pacientes complejos, muy envejecidos"

"No por negligencia, sino porque tenemos que hacer una aproximación más específica que en el resto. No es que lo hagamos mal. Es que hay que hacer más hincapié en su nutrición. No son una población pequeña", indica el intensivista. Una ocasión para resaltar que la formación médica en España "es de muy alta calidad. No sólo hablamos de pacientes críticos u obesos, sino de pacientes complejos, muy envejecidos. Ese manejo, esa experiencia, sirve para tratar situaciones muy complicadas", añade el médico, que ha tenido ocasión de conocer cómo se trabaja en otros países, como Reino Unido o Italia.

Más investigación

El doctor López explica que, en su campo, deben investigar más porque la cantidad de músculo de los pacientes con obesidad juega un papel fundamental en su supervivencia cuando son críticos. La terapia médica nutricional puede ayudar no sólo a la reducción de la mortalidad, sino también a la de las complicaciones y a mejorar el estado nutricional al alta. Se traduce en una mejor recuperación y también en una reducción de los costes sanitarios. Ese tratamiento nutricional debe comenzar lo antes posible, advierten, una vez el paciente esté estable, dentro de las primeras 24 o 48 horas. El objetivo: evitar que desarrolle desnutrición y empeore su pronóstico.

Además, una buena nutrición también impacta en la funcionalidad del paciente tras su paso por la UCI. Porque, repite el médico, uno de cada tres personas que ingresan en estas unidades, son obesos. No son casos aislados, incide. En las unidades ven "muchos casos" de gente joven -en los más mayores hay sobre todo sobrepeso- con obesidad mórbida -cuando el índice de masa corporal (IMC) pasa de 40- y tienen sarcopenia.

Esa ahí donde se aferran a la juventud "para sacarlos para adelante, porque realmente merece la pena. Es una persona que está gravemente enferma y que puede vivir muchos años", señala el intensivista. En el fondo, todo va de lo que es la lucha diaria por los pacientes. Por complejos que sean.

"Merece la pena intentar salvarles la vida porque, en muchas ocasiones, lo conseguimos"

Cuenta uno de los últimos casos que recuerda. Un chico joven con obesidad mórbida. Tuvo insuficiencia respiratoria por covid-19 hace un año, aproximadamente, y tuvieron que implantarle una Oxigenación por Membrana Extracorpórea o (ECMO, por sus siglas en inglés). Los médicos tenían ciertas dudas -es una terapia de soporte muy agresiva- pero todo salió bien y evolucionó favorablemente. "Merece la pena intentar salvarles la vida porque, en muchas ocasiones, lo conseguimos", señala el doctor Juan Carlos López.

La vuelta a la UCI

Es verdad, admite, que una de las mayores alegrías que pueden vivir los intensivistas es volver a ver, tras el alta, a esas personas que un día estaban críticas y a quienes han salvado la vida. "Me ha pasado ver a una persona morirse y luego, que me venga a ver, vestida de calle, elegante...y eso es es lo más bonito que puede pasar", confiesa el médico.

Vuelve al relato de ese chico joven con obesidad al que trató recientemente, que se recuperó de una insuficiencia respiratoria y un cuadro de sepsis importante. Había fracaso multiorgánico. "Hubo complicaciones. Desde el punto de vista nutricional, lo hicimos muy bien. Si lo ves el día 3 ó el 10, no tenía nada que ver. Pero lo bonito fue ver cómo creíamos que se nos iba, y con el buen hacer, pudimos tirarlo hacia adelante", cuenta el intensivista con indisimulado orgullo.

En la UCI, explica, el joven adelgazó mucho, gracias, resalta, al trabajo de los fisioterapeutas. "La nutrición y la fisioterapia es un binomio que no se puede dividir. Te recuperas mucho más rápido", apunta. Cuando les visitó, era otra persona. "Fue espectacular. Me acuerdo porque no tenemos a gente tan joven en la UCI. Es verdad que la obesidad tiene impacto en la recuperación. Pero cuando nos vino a ver, había bajado muchísimo peso", remata.