"Donde más golpea el cáncer es en el estado mental". Así habla Raúl Míngol, un castellonense de 52 años diagnosticado de leucemia gracias a un análisis rutinario. Ahora confía en que gracias a la investigación y a que se lo han detectado a tiempo poder cronificarlo. Raúl anima a participar en la cuestación que tendrá lugar este jueves en Castellón para recaudar fondos para ayudar a la financiación en la investigación y la atención psicológica de las personas que padecen esta enfermedad.

Ciclista

"El año pasado hice el camino de Santiago en bicicleta. Nueve etapas, desde Francia hasta Santiago. Estaba muy sano y fuerte. No obstante, empecé a notar que tenía debilidad, pero lo achaqué a que eran muchos días seguidos", señala. Estando ya en Castellón de vuelta, al cabo de unos días contrajo el covid, del que se recuperó. Haciendo sus rutas en bicicleta comenzó a notarse cansando, aunque al principio lo achacó al coronavirus. "Soy de un club ciclista y me costaba hasta seguir el ritmo de mis compañeros", asevera.

Análisis rutinario

Un día acudió a hacerse un análisis rutinario. "Me lo hice por la mañana y al mediodía me llamaron del hospital General, para repetirlo porque habían salido alterados los resultados. "Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y me detectaron leucemia", afirma. Esto ocurrió en Magdalena, en marzo.

Cronificación

Afortunadamente, ha podido empezar con el tratamiento y confía en que, al haberlo detectado a tiempo y con la ayuda de la medicación, pueda llevar una vida normal, a pesar de tener leucemia crónica. "Solo con el nombre se te ponen los pelos de punta, pero yo tengo toda la confianza en que esto va para adelante y se cura, porque esto es curable, pero si se detecta en una fase en que se pueda intervenir mediante medicina. Afortunadamente la ciencia está muy avanzada", señala.

Prevención

Por ello, recomienda someterse a análisis y chequeos, como clave para poder evitar la detección cuando la enfermedad esté mucho más avanzada y pase a ser incurable.

Vida laboral

Raúl es empresario y a pesar de que el cáncer afecta a la vida laboral, intenta seguir adelante con el día a día, sin coger la baja. "Está claro que el tratamiento de quimio te afecta, pero los días que estoy mal lo hago desde casa, otro voy a la oficina...", refleja. Asimismo, señala que "te cambian los planes pero también ves la vida de otro modo".

Asociación contra el Cáncer

Destaca el acompañamiento de la Asociación Española contra el Cáncer para ayudar a sobrellevar la enfermedad, destacando que prestan todo el apoyo en términos de acompañamiento, asesoramiento y ayuda emocional. "Si tienes que ir acompañado al médico, si precisas una asistenta social por temas laborales, a nivel psicológico, de grupos de terapia... una cantidad de medios que ayudan muchísimo", señala.

Cuestación

Por ello, anima a aportar de manera desinteresada en la cuestación que tendrá lugar este jueves en Castelló porque todo el dinero va destinado a ayudar a las personas que tienen esta enfermedad. "Cuando sabes que tienes la enfermedad, donde golpea fuerte es en el plano mental, en asimilar que la tienes, el miedo que entra por la posibilidad de morir...", asevera.

14 mesas informativas

Castelló un año más participará con un despliegue de 14 mesas repartidas por la ciudad. Los puntos de ubicación serán Puerta del Sol, Ayuntamiento, Plaza de la Paz, Cuatro Esquinas, Avenida Rey Don Jaime, El Corte Inglés, Plaza María Agustina, Hospital Provincial (frente Consum), Avenida del Mar (frente Subdelegación de Defensa), Rafalafena (biblioteca), Avenida de Valencia (frente Mercadona) y plaza Doctor Marañón. Además, el viernes 12 de mayo la cuestación se traslada al Grao con dos mesas ubicadas en la céntrica Plaza Virgen del Carmen y Canaries (asociación La Panderola).

Manifiesto

Asimismo, se instalará un tapiz de banderas en la plaza Mayor y hoy a las 12.00 horas tendrá lugar la lectura de un manifiesto con algunos de los retos que como sociedad debemos perseguir. Un representante de algunos de los sectores de la sociedad castellonense leerá un fragmento de este manifiesto para terminar todos juntos gritando a coro el lema de TODOS CONTRA EL CÁNCER.

El cáncer en Castellón

Solo en el Hospital Provincial en el último año se han detectado 1.600 casos nuevos de cáncer. Los más comunes son el de mama y el colorrectal. La Asociación se ha marcado como objetivo alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030. Hay algunos cánceres con un alto porcentaje de supervivencia, por ejemplo, el de mama, superior al 90%. Hay que recordar que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá esta enfermedad a lo largo de su vida.