Muchas veces cometemos el error de pensar que una discapacidad provoca una vida irremediablemente limitada, sin embargo, y como afirma Ana Isabel Martínez (Calasparra, 1990), “las personas con discapacidad no tienen ningún límite”. La joven calasparreña es el ejemplo que mejor lo ilustra y, por eso, lidera la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, como es su caso. Desde siempre ha tenido claro que la representación es lo suyo y más claro ha tenido que los derechos de las personas son los mismos para todos. Sólo necesitaba el altavoz y lo encontró primero con la APCOM y después en Plena Inclusión Murcia. Sus dotes para comunicar la han convertido en la voz de ambas asociaciones, llegando en esta última a la presidencia del Comité de Representantes regional. Ahora viaja por toda España participando en congresos nacionales e internacionales luchando por derechos, ayudas, autonomía, accesibilidad y visibilidad del colectivo al que pertenece.

Ana Isabel nos cuenta, en medio de su viaje a Badajoz para el Congreso Internacional de Accesibilidad Cognitiva, cómo su vida personal la ha llevado hasta donde está en este momento. “Mi infancia fue muy bonita con mi familia y amistades, además, conocí a la que es mi mejor amiga, que es muy especial y que siempre me apoya en lo bueno y en lo malo. En mi casa siempre me han animado a que tome mis propias decisiones y siempre me he sentido apoyada en mi barrio y en mi pueblo”, repasa. Su etapa de niña le inculcó unos valores de independencia que desarrolló más adelante. “Cuando terminé el instituto me hice socia de APCOM y desde siempre me ha gustado participar en todo lo que se me ha propuesto desde la asociación. Siempre me he ofrecido voluntaria para formar parte de todos proyectos que me ayudasen a mejorar y también ayudasen a mejorar a los demás”, asegura.

Los derechos de las personas con discapacidad son los mismos que los de cualquier persona

La Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual del Noroeste significa mucho para Ana Isabel. “Me ha cambiado mucho la vida desde que trabajo y fui elegida por mis compañeros de APCOM para representarles”, relata. Cuando le propusieron ser representante de APCOM, Ana se dio cuenta de que había nacido para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad. “Me gustó mucho la idea de que, por fin, las personas con discapacidad podamos tener voz en nuestras asociaciones. Enseguida me puse a preparar mi campaña para que mis compañeros confiaran en mí y me votaran”, desvela.

La calasparreña siguió dando pasos al frente con seguridad y se le presentó una nueva oportunidad en otra asociación: Plena Inclusión Región de Murcia. “También ha sido muy positivo para mí llegar a ser presidenta del Comité de Representantes de Plena Inclusión Murcia y formar parte de la plataforma estatal de representantes de las personas con discapacidad de Plena Inclusión España”, expresa. “Me gusta desempeñar mis cargos como representante de las personas con discapacidad y luchar por nuestros derechos, que son los mismos que los de cualquier persona”, afirma con rotundidad.

Ana Isabel no deja de moverse por las ciudades de España en representación del colectivo al que pertenece. Lo que nunca imaginaba era llegar hasta el Palacio de la Zarzuela y conocer a la Reina Letizia para compartir con ella una jornada de reivindicación y visibilidad al más alto de los niveles. “Para mí fue un momento inolvidable. Al principio me puse muy nerviosa pero enseguida pensé en la misión tan importante que teníamos las personas con discapacidad aquel día. Y cuando nos encontramos con la Reina Letizia me sentí orgullosa al ver que estaba representando a todas las personas que apuestan por mí”, recuerda orgullosa.

Su trabajo en la representación y lucha es imprescindible para un enorme y muchas veces olvidado grupo de la población. “Las personas con discapacidad necesitamos tomar el poder de nuestras vidas, que se respeten nuestros derechos y nuestras decisiones. Tenemos derecho a entender el mundo que nos rodea y esto se puede conseguir con la accesibilidad cognitiva, tenemos derecho a tener las mismas oportunidades de empleo que cualquier persona, a disfrutar de nuestro tiempo de ocio, a tener una vida independiente”, explica.

Ana quiere seguir ligada a la representación en el futuro “para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad de la Región por todo el mundo” porque, para ella, su tierra es motivo de orgullo y espera que la Región se convierta en un “ejemplo de inclusión para otras comunidades de España”, según sus propias palabras. “Me siento muy orgullosa de ser murciana. Cuando comencé a formar parte de la plataforma estatal el año pasado en mayo, toda mi vida cambió, me sentía importante por representar una de las regiones más bonitas de toda España. Mis compañeros de otras comunidades que forman parte de la plataforma me acogieron muy bien y en cada encuentro me encargo de contarles cosas típicas de nuestra Región”, cuenta.

Por último, Ana se descubre lectora de nuestro medio y nos deja un mensaje. “Siempre me ha gustado estar informada de lo que pasa a mi alrededor. El diario La Opinión siempre me ha proporcionado información sobre nuestra Región. A día de hoy, estoy conectada con La Opinión de forma digital y me gusta porque me muestra la realidad que hay a mi alrededor”, señala Ana Isabel Martínez