Callejón sin salida en la sanidad madrileña con las elecciones a la vuelta de la esquina. Mientras el pulso entre el comité de la huelga convocada por AMYTS entre los médicos de Familia y pediatras de Atención Primaria se mantiene más firme que nunca -12 reuniones y tres meses después de la convocatoria de los paros- otros sindicatos sanitarios han anunciado un calendario de movilizaciones -la primera jornada será el próximo 9 de marzo- ante la negativa de la Consejería de Sanidad a negociar mejoras para todas las categorías profesionales.

Así lo anunciaban este miércoles SATSE, CCOO, CSIT UNIÓN PROFESIONAL y UGT, las cuatro organizaciones que, junto a AMYTS, conforman la Mesa Sectorial de Sanidad y que representan a casi la totalidad de los profesionales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Consideran que es "insostenible" la situación que vive el personal de la sanidad pública en Madrid y, "ante la negativa y la indiferencia de la Consejería de Sanidad a hablar y negociar mejoras laborales", han avanzado que iniciarán el próximo 9 de marzo movilizaciones, que podrían culminar con la convocatoria de paros y huelga en el sector.

Los sindicatos critican enormes listas de espera para tener cita en Atención Primaria y en hospitalaria, camas cerradas, colapso de las urgencias...

En el desglose de los puntos negros de la sanidad regional citan las "enormes listas de espera para tener cita en Atención Primaria y en Hospitalaria, camas cerradas, despido y maltrato a los profesionales, colapso de las urgencias, mínima inversión en salud pública y prevención, cierre de centros de salud y de urgencias extrahospitalarias, deterioro de las infraestructuras y traspaso indiscriminado de fondos públicos al sector privado".

Abandono presupuestario

Las cuatro organizaciones se remontan al "abandono presupuestario de la Consejería de Sanidad que, año tras año, venimos denunciando". Ante la "difícil situación" por la que pasa la negociación y finalizando la legislatura política, hacen llegar al departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero su "más absoluto rechazo a la actitud que mantienen de indiferencia y cerrazón para atender las mejoras que en materia de recursos humanos llevamos esperando durante los cuatro años de la presente legislatura".

La Consejería, añaden los sindicatos, reitera que la Mesa Sectorial de Sanidad no es competente para negociar la implantación de la jornada de 35 horas, pero las organizaciones entienden que sí e indican que este órgano sí tiene capacidad para ordenar la manera en la que se realiza la jornada laboral y, por lo tanto, solicitan que se negocie una nueva instrucción de ejecución de la jornada y se elimine "con carácter inmediato la retención económica que se hace mensualmente a los profesionales de todas las categorías que hacen guardias (incluido el personal en formación)".

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene el pulso acusando al comité de huelga de los médicos de boicotear y alargar las protestas con un objetivo "político"

En el caso de los médicos, el martes se reunían de nuevo con la Consejería y sumaban un nuevo desencuentro. El conflicto continúa estancado y sin salida aparente. En las dos partes son conscientes de que la guerra puede alargarse hasta que, en mayo, los ciudadanos digan en las urnas quién gobernará los próximos cuatro años en la región. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene el pulso acusando al comité de huelga de boicotear y alargar las protestas con un objetivo "político" y en el sindicato médico AMYTS tienen asumido que, con las elecciones a la vuelta de la esquina y llegados a este punto la presidenta regional, no va a ceder en todo lo que piden para que políticamente alguien lo presente como una batalla ganada.

AMYTS acusa a la consejería de mover cifras de una partida a otra pero sin prácticamente incremento alguno

El último movimiento, en cualquier caso, ha llegado de la Consejería de Sanidad, que esta semana ha puesto sobre la mesa una oferta de 55 millones destinadas a mejorar las "retribuciones" de los profesionales sanitarios, pero ha sido rechazada por el comité de huelga por insuficiente. Este rechazo ha sido precisamente utilizado por los responsables del departamento para reafirmarse en su idea que el sindicato no quiere parar la huelga en estas semanas de precampaña: "La Comunidad de Madrid tiene voluntad total de acuerdo pero es necesario también que el sindicato dé un paso adelante para tratar de desconvocar la huelga", aseguran.

Sin embargo, la visión es muy distinta desde el sindicato. Su secretaria general, Ángela Hernández, ha arremetido contra la oferta de la consejería alegando que "no es real" y es "una mentira". De hecho, la cara visible de los médicos acusa a la consejería de mover cifras de una partida a otra pero sin prácticamente incremento alguno, o al menos, no tanto como apunta la Consejería. El equipo de Ruiz Escudero ha explicado que con esos 55 millones pretenden pagar un complemento mensual de 400 a los médicos, cifra muy similar a la que solicitaba el comité de huelga (una subida lineal de 470 euros).

Pero en AMYTS aluden a la "trampa" de la oferta, explicando que este incremento salarial está condicionado a la "población atendida en categorías deficitarias" y de esa manera, apunta Hernández, se elimina otro complemento de "sobrecarga" que cobran los médicos de Familia y los pediatras por las Tarjetas Sanitarias Atendidas. Por eso habla ella de "trasvase de dinero de un sitio a otro". El estancamiento es tal que a cada medida que propone uno hay respuesta para desactivarla del otro. No hay entendimiento y tampoco un camino a seguir en las próximas semanas para desatascar la situación.

Lo previsible es que continúen las reuniones pero sin fechas preestablecidas ni periodicidad fija, lo que deja la negociación en vía muerta en los momentos valle entre encuentro y encuentro. Y la idea del consejero de convertir el modelo de asistencia sanitaria en un un servicio sustentado en la enfermería tampoco ha ayudado mucho a que los médicos en huelga rebajen el tono o las reivindicaciones. Además, repiten, el comité no quiere parar la huelga.

Las enfermeras piden paso

En pleno conflicto, este mismo martes, Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería (CGE) pedía "un replanteamiento serio del sistema". Tras las declaraciones del consejero de Sanidad del Gobierno regional, Enrique Ruiz Escudero, planteando, ante la escasez de médicos, un modelo de Atención Primaria basado en la enfermería y la videoconsulta -como en Reino Unido- Pérez Raya se sumaba al debate y, en la misma línea, ha defendido que ese nivel asistencial esté liderado por enfermeras especialistas y con apoyo tecnológico.

"Hay que tener en cuenta que las enfermeras no queremos hacer de médicos, nos ceñimos a nuestras competencias, pero es posible resolver muchos problemas de salud", dice el Consejo General de Enfermería

El presidente del CGE considera que, con centros atendidos exclusivamente por enfermeras y con la prescripción de medicamentos también consolidada, el sistema del Reino Unido "lleva muchos años en vigor con resultados muy satisfactorios para los usuarios". Cita un reciente informe del Royal College of Nursing de Reino Unido, la satisfacción de los pacientes y los indicadores de seguridad y eficacia, por ejemplo, en menos derivaciones al hospital y mortalidad general.

"Hay que tener en cuenta que las enfermeras no queremos hacer de médicos, pero es posible resolver muchos problemas de salud", dice el CGE

"Hay que tener en cuenta que las enfermeras no queremos hacer de médicos, nos ceñimos a nuestras competencias, pero es posible resolver muchos problemas de salud y, en el caso de requerirse, se deriva al especialista correspondiente. Cuando hablamos de Atención Primaria, no debemos olvidar que España cuenta con una fuerza de 40.000 enfermeras en este ámbito, de las que casi 15.000 son especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria, cruciales en el nivel primario de atención, cuentan con una formación de 2 años como especialistas además de los 4 años de grado, y sin embargo muchas de ellas no se contratan en Atención Primaria y son contratadas en hospitales, por lo que es urgente un cambio en este modelo", insiste Florentino Pérez Raya.

Este mismo martes, en rueda de prensa, AMYTS aludía a ese supuesto camino que querría emprender la sanidad madrileña enfocando la atención en Primaria en enfermería. "La solución no es sustituirnos por enfermeras", zanjaban. El consejero de Sanidad, por su parte, volvía a negar que en la región vayan a dejar de tener al médico de Familia y al pediatra como "la base de toda la Atención Primaria", aunque ha reiterado "la escasez de profesionales".

Los médicos, sin respuesta

En el caso de los médicos, la última propuesta del departamento de Ruiz Escudero incluye también una retribución de "380 euros mensuales para todos los facultativos que trabajan en el turno fijo de tarde, para fomentar la cobertura de vacantes en este turno" y "50 euros por hora para las prolongaciones de jornada hasta un máximo de cuatro horas ó 200 euros" para los "más de 650 facultativos" que, según sus datos, han mostrado interés en ese incremento de jornada.

Pero las propuestas que se ponen sobre la mesa no colman las reivindicaciones médicas. La portavoz de AMYTS ha insistido en que la "contrapropuesta" que trasladaron en la reunión anterior a los interlocutores de la consejería incluyen "lo mínimo para empezar a frenar la degradación de la Atención Primaria y atraer a médicos de Familia y pediatras a la Comunidad de Madrid". Y de ahí parece que de momento no se mueven. Además, Ángela Hernández ha respondido a quienes critican un boicot político que es necesario "actuar rápido" porque más allá de las elecciones autonómicas, en mayo también termina su fase de preparación una nueva promoción de médicos de Familia y pediatras que, insiste, podrían marcharse a otras comunidades autónomas o países si Madrid no mejora las condiciones laborales que ofrece.