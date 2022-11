El mercado laboral actual exige perfiles cada vez más capacitados y formados en determinadas áreas. En este sentido, toda certificación es bienvenida, ya que acredita la capacidad de la persona para afrontar ciertas tareas. Sin embargo, muchos son los casos de personas que no tienen un título oficial, aunque cuenten con amplia experiencia en un oficio. Y es justo aquí el momento en el que el PREAR entra en acción.

Este procedimiento tiene el objetivo de reconocer, evaluar, acreditar y registrar competencias profesionales. De esta manera, consta de un proceso que permite la obtención de una titulación, además de facilitar el acceso a FP para seguir el proceso de formación. En otras palabras, es el procedimiento por el podrás convertir tu experiencia en un título oficial.

A continuación, te contaremos cómo el PREAR puede ayudarte a impulsar tu carrera laboral. Gracias a este procedimiento, tendrás las herramientas necesarias para mejorar tu puesto de trabajo e, incluso, encontrar uno nuevo.

Cómo saber si PREAR es para ti

El PREAR consta de un procedimiento dirigido a dos perfiles. En primer lugar, a aquellas personas que no tienen un título oficial, pero han trabajado en un oficio. Y, por otra parte, se orienta a personas que tengan un título no oficial, pero con experiencia laboral.

Ambos perfiles pueden verse limitados en cuanto a oportunidades y reconocimiento por no cumplir con un título de validez oficial. Por esta razón, el procedimiento de reconocimiento y registro de las competencias profesionales puede actuar como intermediario para la obtención de tu titulación.

Objetivos del procedimiento

Si bien a grandes rasgos el principal objetivo es lograr la acreditación oficial de un determinado oficio, la realidad es que el PREAR persigue múltiples fines. A continuación, especificaremos todo lo que este procedimiento tiene como meta:

Evaluar tus competencias profesionales y metodologías que garanticen la validez, fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación.

Acreditar de manera oficial tus competencias profesionales para favorecer tu puesto en valor, con el objetivo de facilitar tanto la inserción e integración laboral como la libre circulación a través del mercado de trabajo.

de manera oficial tus competencias profesionales para favorecer tu puesto en valor, con el objetivo de facilitar tanto la inserción e integración laboral como la libre circulación a través del mercado de trabajo. Facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y el incremento de tus cualificaciones profesionales. Es así que tendrás mayores oportunidades para la obtención de una acreditación parcial acumulable, con la finalidad de completar la formación conducente a la obtención del correspondiente Título de Formación Profesionales o Certificado de Profesionalidad.

Requisitos para conseguir tu titulación

Para poder participar debes cumplir con los siguientes requisitos, aunque ya te adelantamos que no es nada complicado ni fuera de serie. En primer lugar, debes tener la nacionalidad española, certificado de registro de ciudadanía de la Unión o ser titular de autorización de residencia en España.

En segundo lugar, se debe tener 18 años cumplidos para unidades de competencia de cualificación de nivel 1. Para las cualificaciones de niveles 2 y 3, la edad mínima pasa a ser de 20 años.

El tercero de los requisitos es fundamental, ya que es el que se relaciona con la experiencia laboral y la formación profesional. En cuanto a experiencia, se requiere de 2 años como mínimo con 1200 horas trabajadas en los últimos 10 años para unidades de competencia de cualificaciones de nivel 1. Para las de los niveles 2 y 3, se necesita de 3 años de experiencia con un mínimo de 2000 horas en dicho plazo de tiempo.

Y, respecto a la formación, se necesitan 200 y 300 horas en los últimos 10 años para unidades de nivel 1 o nivel 2 y 3 respectivamente. Además, se debe aportar documentación, según dispongas de experiencia laboral o formación no formal

Casos excepcionales

Vale la pena detenerse un momento a hablar de las personas mayores de 25 años que reúnan los requisitos, pero que no puedan justificarlos mediante los documentos reseñados. En estos casos, la persona interesada podrá solicitar su inscripción provisional en el procedimiento para luego presentar la justificación de su experiencia laboral o formativa mediante alguna prueba admitida de derecho.

De esta manera, se designarán asesores que emitirán un informe sobre la procedencia o no de la participación del aspirante en el procedimiento. En caso afirmativo, se llevará a cabo la inscripción definitiva al programa.

No dudes más y convalida tu experiencia con el PREAR

Ahora ya lo sabes. Si has abandonado tus estudios para incorporarte al mercado laboral o has adquirido tus competencias profesionales mediante aprendizajes no oficiales o como becario, con el PREAR puedes sacarte una titulación y, así, impulsar tu futuro.

Cómo realizar tu inscripción

Las personas interesadas en participar del procedimiento deben realizar una solicitud de inscripción en el botón que encontrarás a continuación. No esperes más y consigue tu acreditación de competencias profesionales.