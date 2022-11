"Estamos consternados, vinimos para condenar al sinvergüenza que asesinó a Imane Saadaoui. Matar no es gratuito y tiene que pagarlo. Esto es muy duro", expresaba entre lágrimas una de las familiares que acudía a la concentración. "Justo el domingo hablé con ella. Era una muchacha amable y muy buena persona. No nos lo creemos todavía. Es una pena y muy complicado de digerir", lamentaba, por su parte, una vecina, que aseguró estar en shock. "Las mujeres no morimos, nos matan", decía otra vecina con indignación y gran incredulidad.

Son tres de los testimonios que formaron parte de las cientos de personas que participaron este martes a las 19.00 horas en la manifestación contra la violencia machista organizada en la plaza de la Constitución de Valencia de Alcántara, a raíz del crimen de Imane (30 años) a manos de su pareja (41 años). Numerosas autoridades y cargos públicos acudieron a la cita para condenar lo ocurrido. Entre ellos, la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña; la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, Estela Contreras; la presidenta del PP extremeño, María Guardiola; la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel; y el alcalde valentino, Alberto Piris, además de miembros de las fuerzas del orden. Algunos de los asistentes, como amigos y seres queridos de la víctima, llegados desde Madrid, portaron velas encendidas en señal de duelo hacia Imane, que fue asesinada en una vivienda situada en la calle Ramón y Cajal, número 55. La fachada del Consistotio se tiñó de morado. Cinco minutos de silencio El regidor de la localidad y la agente de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la mancomunidad Sierra de San Pedro, Cristina Reyes, leyeron un manifiesto en el que se recogía el dolor por que de nuevo la lacra machista azote a la sociedad, y en concreto a Valencia de Alcántara. Luego, tuvieron lugar cinco minutos de silencio que fueron especialmente duros y terminaron con un rotundo aplauso para despedir a su vecina. Por su parte, la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, mostró sus condolencias y apoyo a los familiares, vecinos y amigos de la fallecida, y apeló a la "unidad" y el "esfuerzo" de las administraciones y la sociedad para eliminar esta "maldita lacra". Asimismo, la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, expresó su pesar por este caso y resaltó que la violencia de género es un "problema social que exige la concienciación de todos". Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, lamentó este "nuevo asesinato machista". "No sé su nombre, sólo sé que deja un bebé de 14 meses. También sé que somos muchas las que seguiremos peleando porque no haya ni un asesinato más y no seamos ni una menos. Descansa en Paz", manifestó.