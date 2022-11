Nuestro propósito de construir “Un Mañana Mejor” muestra el firme compromiso que tenemos por ser una empresa sostenible a todos los niveles. Es por ello por lo que ofrecemos productos sin combustión que reduzcan el impacto de nuestro negocio en la salud y contribuyan a construir ese Mañana Mejor.

-¿Cómo es el reto de cambiar de una industria tradicional a una centrada en la innovación y la tecnología? ¿Cuáles han sido los principales retos a los que habéis tenido que hacer frente?

BAT ha dado el salto de una empresa de tabaco tradicional hacia una compañía en la que innovación y ciencia están en el centro de todo lo que hacemos. Esta transformación ha supuesto una adaptación de las fábricas, una apuesta por la inversión en laboratorios punteros incluyendo nuevo talento con diferentes perfiles en la compañía

-¿Cuál es vuestro reto de consumidores de productos no combustibles a 2030?

Hemos acelerado el ritmo de crecimiento de las nuevas categorías de producto, hemos pasado de 13,5 en 2020 a los actuales 20,4 millones de consumidores que ya están utilizando alternativas de potencial riesgo reducido. Con la pedagogía necesaria queremos incrementar esos consumidores de productos no combustibles hasta los 50 millones para 2030.

-En materia de medioambiente, ¿cuál es vuestro compromiso?

Estamos acelerando el progreso en materias ambientales, sociales y de gobierno corporativo para crear una compañía sostenible. Acabamos de publicar nuestro Plan de Transición de Huella de carbono que incluye reducir a 50% las emisiones en toda nuestras operaciones y cadena de suministro para 2030 y a cero para 2050. Estamos adheridos a la campaña mundial Race To Zero, respaldado por la ONU y en 2022 BAT ha sido nombrada empresa Líder en Climapor el Financial Times, entre otros reconocimientos.

“Hemos aumentado el uso de materiales con menor impacto ambiental”



¿Qué vais a hacer para conseguir la reducción de plásticos a 2025?

Hemos aumentado el uso de materiales con menor impacto ambiental y establecido objetivos para reducir el contenido de plástico en nuestros productos para ahorrar emisiones y reducir residuos. Nuestros objetivos incluyen la eliminación de envases de plástico de un solo uso innecesarios, la utilización de envases de plástico 100% reutilizables, reciclables o compostables para 2025 y alcanzar el 30% de contenido medio reciclado en todos los envases de plástico.

En BAT empezamos a hacer un seguimiento de nuestros progresos en 2020, y ya estamos logrando avances significativos en todos nuestros productos. Solo en 2021, logramos: una reducción de entre el 10% y 12% de los envases innecesarios de un solo uso.

Por vigésimo año consecutivo, BAT ha sido incluido en el Índice Mundial de Dow Jones de Sostenibilidad en 2021. ¿Qué significa este reconocimiento para vosotros?

El Índice DOW Jones de Sostenibilidad premia el rendimiento de sostenibilidad corporativa de las empresas más grandes del mundo. BAT es la única empresa del sector incluida en este Índice. En un contexto donde tanto la sociedad como las empresas y sus responsables somos conscientes de la importancia de enfocar el progreso y la transformación en el cumplimiento de objetivos que tengan un impacto positivo en la sociedad, desde BAT estamos orgullosos por haber sido incluidos por vigésimo año consecutivo en el prestigioso índice, que sin duda es un verdadero premio al trabajo y demuestra el compromiso adquirido con nuestro propósito.

“El bienestar de nuestros empleados es una prioridad absoluta”



-¿Qué políticas internas habéis instaurado para fomentar la igualdad y la diversidad en la compañía?

La diversidad es uno de los pilares clave en el entorno laboral y nos lleva no sólo al establecimiento de políticas y entornos inclusivos sino a destacar de manera excelente en este ámbito de manera sostenida y mejorando cada día. Solo como ejemplo, contamos con 139 nacionalidades distintas dentro del grupo y tenemos políticas internas encaminadas hacia el progreso femenino en la compañía. Actualmente el 38% de los puestos directivos están ocupados por mujeres y el 33% de nuestra Junta son también mujeres.

-El trabajo de la compañía ha conseguido que Top Employer vuelva a darle un reconocimiento como mejor empleador. ¿Qué premia esta distinción?

El bienestar de nuestros empleados es una prioridad absoluta para BAT. Estar en la prestigiosa lista Top Employer, por trece años consecutivos en España, nos llena de orgullo ya que premia el gran trabajo interno a través de políticas que buscan el bienestar del empleado. BAT tiene como premisa el cuidado de sus empleados y asegurar su satisfacción, además de ofrecerles un plan de carrera ajustado a sus necesidades contando con programas de retribución flexible, horario flexible, formación continua en diferentes ámbitos o mentoring para todos los empleados.