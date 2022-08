Desde el pasado mes de julio el antigitanismo está perseguido por ley. Pese a esta protección se siguen dando casos tan evidentes como el que sufrieron dos jóvenes vecinas de Huesca en un restaurante de la capital altoaragonesa. Uno de los trabajadores de la pizzería perteneciente a la cadena Domino's no dudó en identificarlas como "mesa pareja chicas gitanas" en el ticket de la comanda.

Un trato racista sufrido por estas chicas de 25 y 26 años, primas entre sí, que ha sido denunciado por Manolín Giménez, el padre de una de ellas y prior de la Cofradía de los Gitanos de Huesca, quien no ha dudado en compartirlo en las redes sociales todavía impresionado por el comportamiento recibido. "No tienen educación, denunciemos estos actos y que no se vuelva a repetir", afirmó Giménez, quien añadió que "normalmente identifican las mesas por números pero a ellas las etiquetaron como gitanas"

Los hechos denunciados tuvieron lugar el pasado domingo sobre las 21.39 horas en la pizzería situada en la calle León Abadías. Ambas, que son clientas habituales y que nunca habían tenido ningún problema anteriormente, pidieron una Barbacoa y otra Carbona, abonando 31,99 euros. Fue cuando se iban a casa cuando una de ellas se llevó la desagradable sorpresa al comprobar la factura y ver que el joven que les había tomado el pedido les había identificado como "mesa gitana".

Enfadadas, regresaron a la pizzería y pidieron hablar con la encargada, que les pidió disculpas. Aun así, las chicas solicitaron el libro de reclamaciones y presentaron la queja formalmente.

Desde la Fundación Secretariado Gitano, a través de su coordinador provincial, Eduardo Julián Pascual, han mostrado su apoyo a las familias de las dos chicas y confían en que "este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir". "No es aceptable segregar o identificar a nadie por pertenecer a una etnia o a un colectivo o por tener unas características físicas determinadas", criticó al tiempo que destacó que es la primera vez que tienen conocimiento de un caso así en Huesca.

La Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, conocida como ley Zerolo, entró en vigor el 14 de julio, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El texto incluye la aporofobia (el odio contra el pobre) y el antigitanismo como delitos de odio con multas de entre 300 y 10.000 euros para las infracciones leves, de 10.001 a 40.000 para las graves y para las muy graves entre 40.001 y 500.000 euros y puedan conllevar una pena de uno a cuatro años de prisión.

La recaudación obtenida del cobro de las multas será invertida en la promoción de sensibilización para la igualdad de trato y no discriminación y lucha contra la intolerancia.