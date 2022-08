En la Región de Murcia se encuentran a la venta una serie de viviendas excepcionales que no se ajustan al canon de lo más demandado actualmente en el mercado inmobiliario, pero que llaman la atención de quien se topa con ellas. No están a la vanguardia en diseño, pues su aspecto no es precisamente moderno, pero su arquitectura y sus servicios de lujo trasladan a otra época e invitan a vivir como un marqués.

Fincas de lujo ubicadas en Fuente Álamo, Totana, Murcia, Cartagena y San Javier que esperan dueño por un precio que va desde los 130.000 euros a los 3,2 millones. Se trata de casas alejadas del centro de la ciudad, con amplios exteriores y servicios de lujo, decoradas con muebles tan antiguos como únicos. Algunas esconden mucha historia en sus cimientos y otras incluso cuentan con su propio lugar de culto y biblioteca. A continuación, una selección de las viviendas más especiales que se encuentran a la venta en la provincia de Murcia. 1.Palacete en Cañadas de San Pedro, Murcia En la pedanía murciana Cañadas de San Pedro se encuentra a la venta un palacete de principios del siglo XVIII en una finca rústica de 97.257 metros cuadrados. Se trata de un auténtico palacio, ya que en la fachada se encuentra una placa tallada en piedra en la que se puede leer 'Casa Solariega. Año 1708. Palacio de Castellar. Remodelada en el 2000/2001'. Lujosamente restaurada con el mármol como protagonista, la vivienda, que se puede comprar por 1,6 millones de euros, cuenta con 548 m2 distribuidos en dos plantas comunicadas por escaleras y ascensor. Entre las numerosas dependencias que forman el palacete destacan un enorme salón comedor y otro salón secuntario con chimenea, así como seis grandes dormitorios y una terraza cubierta. También caracterizan a este palacete las columnas romanas que decoran el interior de la vivienda. Como buen palacio del siglo XVIII que se preste, la finca cuenta aparte con una casa de invitados, así como una tercera vivienda para empleados. Por supuesto, en sus exteriores no falta una gran piscina de 77 m2 y un segundo lago ornamental y de riego. El resto de la finca, dedicada a usos agrarios, es un gran espacio natural con gran interés paisajístico y de esparcimiento. La casa a la venta más cara de la Región de Murcia está en Cabo de Palos y sigue sin comprador 2.Cortijo en Fuente Álamo Biblioteca, bodega y hasta capilla propia. Este cortijo del siglo XIX localizado en Fuente Álamo es un palacio con todas las letras. De hecho, perteneció a la familia del Marquesado de Dos Aguas. Situada en pleno Campo de Cartagena y a sólo treinta minutos de las ciudades de Cartagena y Murcia, la propiedad dispone de cuatro hectáreas, de las cuales la casa ocupa 2.584 m2. Además de una biblioteca, una bodega y hasta una capilla, en la finca encontramos dos piscinas, una de ellas climatizada y frontón, así como una sala de billar y ping pong, y un salón árabe. Consta de amplios salones, comedor, cocina y once habitaciones con nueve baños. Una casa única sobre la que se desconoce el precio, dado que la inmobiliaria que lo gestiona lo reserva para aquellos verdaderamente interesados en adquirirla. 3.Casa adosada en Totana En Totana se encuentra este palacete estilo Casona Montañesa Asturiana con techos altos y artesonado en madera restaurado en 2002 con 12.000 metros de terreno alrededor. La vivienda destaca por sus vistas al bosque desde cualquiera de las estancias. El palacete, que está a la venta por 980.000 euros, consta de nueve dormitorios y prácticamente cado uno de ellos dispone de baño propio. Además cuenta con una bodega con techos abovedados ideal para guardar bebidas y en especial vinos. En la planta primera se encuentran amplias estancias con ventanas mirador que permiten la entrada de la luz hasta cada rincón de la casa. En el exterior podemos encontrar una gran piscina y jardines muy bien cuidados. Esta es la calle más cara de la Región de Murcia para comprar casa 4.Un castillo en Totana También en Totana se emplaza un auténtico castillo con vistas a la montaña. Si bien es cierto que por dentro la obra no parece acabada y requiere reformas, los muros de esta casa con terreno están construidos con piedra natural y cuenta con dos torres y cúpulas de pizarra que le dan el aspecto de una fortaleza medieval. Además, en su interior hay vidrieras policromadas o vitrales que decoran y dejan pasar la luz a los grandes salones de la construcción, hasta hoy totalmente diáfanos. El inmueble tiene dos terrazas, un porche y una buhardilla. Consta de una entrada principal delantera con escaleras y otra por la parte trasera. El comedor está provisto de instalación para chimenea, la parcela cuenta con agua potable, agua de riego y luz, tiene palmeras y arbolado de jardín y está preparado para instalación de riego automático. Este 'castillo' se puede comprar por 320.000 euros. 5. Palacete modernista en Los Dolores, Cartagena Casa Barceló es el nombre que recibe este palacete modernista ubicado en Los Dolores, Cartagena, que se puede comprar por 130.000 euros y de cuya reforma se encargó el arquitecto Lorenzo Ros. Se trata una de las pocas piezas modernistas que se conservan del conocido arquitecto cartagenero que falleció en 1989. El inmueble conserva la decoración original policromada de los techos del salón principal, así como parte de la carpintería, y está formado por dos viviendas: una en la planta baja y otra en la alta. La que se vende es la casa de la planta alta, que consta de tres dormitorios, salón comedor, cocina amueblada, un baño, torreón, una amplia terraza, dos cocheras y un bonito jardín para disfrutar todo el año. 6.Hacienda de Roda, en San Javier La Hacienda de Roda, en San Javier, atesora mucha historia a sus espaldas. Se trata de una antigua casa de labranza, construida entre 1610 y 1620, sobre una edificación anterior del siglo XV. Esta impresionante hacienda fue construida en la época del medievo cuando una familia, procedente de Navarra, acompañó a don Jaime de Aragón y Cataluña en su conquista por tierras murcianas. Tiene una fachada que fue restaurada en el siglo XVIII y que comunica con un gran patio, la casa, una torre y amplios jardines mediterráneos. En 1908 fue donada al obispado de Cartagena. Desde la primera planta de la Casa Grande se accede a la ermita de Roda, cuya construcción se atribuye a Jaime Bort, arquitecto que construyó la fachada de la Catedral de Murcia. En las capillas hay varias imágenes y dos espléndidos óleos del reconocido pintor murciano Mariano Ballester. Un inmueble único que busca dueño por 3,2 millones de euros. Un lugar para soñar.