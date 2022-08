Si eres mujer y mides menos de 1,60 no podrás ser agente de Policía Nacional, al menos no por el momento. Lo mismo sucede si eres hombre y tu estatura no supera el 1,65. Pese a que el Ministerio del Interior anunció su intención de eliminar la talla mínima para acceder al cuerpo de policía, lo cierto es que de momento no se ha eliminado este requisito de las pruebas de acceso realizadas en 2022.

El objetivo de Interior era acabar con el techo de cristal que impide a quienes miden menos de 1,60, en el caso de las chicas, y 1,65 en el de los chicos, optar a ser agentes de la Policía Nacional y adecuar los baremos de acceso a otros cuerpos de seguridad europeos que ya han eliminado estos requisitos, como Francia, Alemania, Países Bajos, Italia o Rumanía. La medida, que, según ha explicado la dirección de la Policía Nacional en respuesta a una pregunta del senador Carles Maulet, no entrará en vigor hasta 2023 beneficiará directamente a las aspirantes femeninas. De hecho, el propio Maulet considera que la talla mínima fijada para las aspirantes perjudica directamente a las mujeres respecto a los hombres. La altura mínima para ellas es apenas 2 centímetros menos que la talla media de las mujeres en España, mientras que las exigencias mínimas para los aspirantes suponen rebajar en casi 9 centímetros la altura media de los hombres. Por su parte, desde la Dirección General de la Policía Nacional suprimirá el requisito de estatura mínima para acceder al cuerpo, una medida que podría estar implantada en la próxima convocatoria de pruebas prevista en 2023. No obstante sí se mantendrá una talla mínima para ingresas en determinadas unidades tácticas donde, por sus características, sí afecta a la operatividad de la labor policial específica que desarrollan.