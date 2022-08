La Comunidad de Madrid acaba de inaugurar el Centro Integral de Prevención e Investigación en Adicciones Comportamentales en el Hospital Gregorio Marañón, que coordina el doctor Francisco Ferre. AdCom Madrid es un recurso pionero para el tratamiento de las adicciones a las nuevas tecnologías y otras como la dependencia a las apuestas online -"la más dañina", recalca el especialista a El Periódico de España-, el sexo o las compras compulsivas. Es decir, aquellas que no llevan aparejadas el consumo de sustancias. Si se habla de redes sociales, la más adictiva es TikTok, advierte el psiquiatra.

Primera cuestión y para situarse: ¿qué es una adicción comportamental? "Es una conducta, inicialmente inofensiva, que se convierte en una adicción. Que se realiza tantas veces que hablamos de abuso, porque la persona necesita realizarla cada vez más frecuentemente, dedicándole más tiempo. Cuando le privan, esa persona se siente con un gran malestar físico y psíquico, incluso a veces con cierta hostilidad. Y, a pesar de saber que ese comportamiento va a ser su ruina familiar y económica, no puede dejar de hacerlo. Ahora, apliquemos esos conceptos a las apuestas, al videojuego, a la adicción al sexo, a las compras y a las redes sociales", explica el psiquiatra Francisco Ferre.

El psiquiatra sitúa las apuestas online como la adicción "más importante, la que más daño hace"

En ese listado, el psiquiatra sitúa las apuestas online como la adicción "más importante, la que más daño hace". Indica el médico que, frente al juego tradicional -en casinos, en bingos, en máquinas tragaperras...- la apuesta online ha emergido con enorme fuerza, sobre todo la deportiva y el póker. "Está absolutamente disparado y es gente joven la que juega. Entre 18 y 25 años, ha subido una barbaridad", detalla.

Después, sitúa la adicción a los videojuegos. "A mucha más distancia, estaría la compra compulsiva, el sexo y, en cuanto a las redes sociales, es un tema que todavía estamos estudiando", añade. El psiquiatra del Gregorio Marañón cita la aparición de Facebook como la primera en la que la gente se vio atrapada en "esa maraña de estar pendiente, de quitar horas, no dormir, no trabajar... Eso ha ido evolucionando". Apunta, por ejemplo, a los influencer y aclara, una persona que vive de una red social no necesariamente tiene una adicción, sino que es alguien que le saca un rédito.

El peligro de TikTok

Pero, hay redes que enganchan. Y mucho. En los más jóvenes, apunta a TikTok, como la "más adictiva que hay actualmente". ¿En qué punto el pasarse horas creando videos cortos para compartirlos se convierte en una adicción comportamental? "Si se habla de cuatro ítems -el abuso, la tolerancia, la abstinencia y las consecuencias negativas- y pongamos a ticktockers o instragramers, ¿dónde está el abuso?", cuestiona el psiquiatra.

En redes sociales quienes padecen adicción dejan de tener contacto con sus familias, estudian o trabajan menos, comen y beben más...

"Si una persona dedica una media de dos o tres horas al día a una red, no es abuso, pero si dedica diez...". El psiquiatra alude -porque lo han visto en consulta- a reacciones muy agresivas cuando a algunos jóvenes se le quita el móvil. "Porque no aguantan la abstinencia, igual que si fuera abstinencia de alcohol o heroína. Hemos hablado de tolerancia, de abuso y de abstinencia y queda lo último, lo más importante: las consecuencias negativas", responde el médico. En el caso de las redes sociales, relata, quienes padecen adicción, dejan de tener contacto con sus familias, estudian o trabajan menos, hacen menos vida sana, comen y beben más...

¿Qué harán en este centro especializado ubicado en el Marañón? "Lo primero que queremos la es detección. Que a todo aquel que le hayan dicho que está enganchado a Internet, venga a hacer el proceso de cribado. Así podemos decir si alguien tiene una adicción grave y debe recibir tratamiento; si se está pasando -está en riesgo- pero todavía no tiene adicción y, tercera, que no tenga nada: que sólo que sea un niño mal educado o una persona que utiliza muy mal su tiempo", contesta el psiquiatra. El cribado sirve para situar a cada paciente en su nivel de gravedad. Se hará de adultos y de adolescentes.

Un cuestionario online

El doctor Ferre señala como "muy importante" la digitalización del proyecto. ¿Qué convierte en pionero este nuevo dispositivo de la sanidad madrileña? Explica que es la primera vez que, en materia de salud mental, el usuario puede entrar directamente a una prestación altamente especializada y puede autocitarse a través de una web lo que facilita entrar en el programa sin necesidad de pasar por el médico de Atención Primaria ni el centro de Salud Mental.

En casi un cien por cien de los casos atendidos, los pacientes tienen patología dual, es decir, de forma simultánea, adicción y trastorno mental

Luego, en el mismo centro -que ya tiene citas hasta septiembre- se hace un seguimiento del paciente. ¿Las primeras impresiones? "Estamos viendo adicciones al juego, sexo, compras... Porque los más jóvenes ahora están fuera", responde en alusión a los pacientes enganchados a las redes sociales. Resalta un aspecto importante. En casi un cien por cien de los casos atendidos, los pacientes tienen patología dual, es decir, de forma simultánea, adicción y trastorno mental.

El centro está formado por profesionales del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Gregorio Marañón y lo integran un psiquiatra de adultos, uno de niños y adolescentes, un psicólogo experto en adicciones, una enfermera especialista en salud mental y un trabajador social. A partir de la primera evaluación ofrecerán un plan individual de tratamiento que incluirá seguimiento y psicoterapia individual y/o grupal cuando sea necesario. La intervención de grupo estará dirigida a desarrollar un mejor control de los impulsos implicados en la adicción, explican desde el gran centro hospitalario madrileño.