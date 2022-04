Sale de Málaga el primer tren directo a Granada

Las dos ciudades hermanas Málaga y Granada cuentan desde este lunes con una conexión ferroviaria directa que las une en unos 70 minutos. A las 9.25 ha salido de la Estación María Zambrano el primer tren con destino Granada, en el que han viajado unos 60 pasajeros y una delegación de 40 periodistas acreditados para cubrir la inauguración de este trayecto. Este ha sido el segundo tren Avant de la mañana, que ha echado a rodar en esta nueva línea comercial, después de que el primero partiera a las 7.40 desde Granada hacia Málaga.

Este viaje inaugural contó con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el presidente de Renfe, Isaías Táboas Suárez, y del subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Los primeros pasajeros que han salido desde María Zambrano eran, en su mayoría, turistas extranjeros que han aprovechado esta conexión para saltar de la Costa del Sol a la ciudad de la Alhambra. La mayoría de ellos desconocían que estaban inaugurando la línea, algo que han podido advertir al ver la gran concentración de periodistas que les acompañaba en los vagones continuos. “No lo sabíamos. Nos hemos dado cuenta al ver las televisiones, las radios… ¡qué presión!”, bromeaba un joven alemán que está de vacaciones en Málaga junto a dos amigos. Contaba a este periódico que van a pasar seis días en la capital de la Costa del Sol y que hoy van a visitar la Alhambra y la capital granadina.

Un plan similar tenían dos familias, también alemanas, que han visitado Málaga durante cinco días y viajaban a Granada, donde tenían pensado estar durante tres días. También desconocían que estaban siendo los primeros en usar esta conexión ferroviaria.

No obstante, en ese vagón lleno de turistas viajaba una granadina afincada en Málaga, Paloma, que viaja a menudo a su ciudad natal y esta mañana lo hacía por asuntos médicos. Es la primera vez que hace el viaje en tren. “Yo cogía el coche pero esto me sale mejor, voy más segura y es más rentable para mí. Es mucho más cómodo que coger el coche para mí”, explicaba a este periódico.

Competitivo con la carretera

En este primer tren también viajaba Francisco Manuel García Montes, de la Asociación Granadina Amigos del Ferrocarril y el Tranvía, que se mostraba claramente ilusionado por el estreno de este nuevo enlace con las dos capitales andaluzas “tan cercanas en kilometraje”. “Yo soy granadino e iremos a Málaga a comer pescadito y vosotros espero que vengáis a probar nuestras tapas”, bromeaba con los periodistas durante el viaje. Eso sí, pese a la satisfacción, García Montes señalaba los detalles que aún están por pulir: precio y velocidad.

“Me parece todavía un poquito caro porque no se están consiguiendo velocidades competitivas con la carretera, incluso al precio al que está la gasolina, el AVE te está costando ida y vuelta 37 euros, con el precio al que está la gasolina te sale más barato ir en coche incluso una persona sola”, apuntaba. “Espero que con el tiempo saquen bonos porque hay mucha gente que se desplaza a Málaga desde Granada e igualmente Granada-Málaga, sobre todo universitarios y gente que trabaja”.

De hecho, acortar la duración de este trayecto es uno de los objetivos que aún siguen pendientes y en lo que se está trabajando. Se espera que cuando culmine la variante de Loja, se consiga recortar el viaje hasta los 40 minutos, según explica Antonio López, delegado de comunicación de Adif en Andalucía y Extremadura.

Esto ocurrirá cuando culminen las obras de la variante de Loja, cuyas obras pueden apreciarse desde el propio vagón, con el viaducto de Riofrío. Este nuevo tramo permitirá esquivar 27 kilómetros de la vía comercial que ahora usa esta conexión.

Servicio Málaga - Granada La programación inicial del nuevo Avant Granada-Málaga es de cuatro trenes diarios, dos por sentido, con salidas de Granada a las 7.40 y 18.50 horas y de Málaga a las 9.25 y 20.25 horas. Todos los trenes tienen parada intermedia en Loja y, cuando entre en servicio, lo harán también en la nueva estación de Antequera Alta Velocidad. Los trenes Avant ofrecen más de 6.600 plazas semanales para viajar entre ambas provincias. Esta oferta inicial se incrementará en una segunda fase con un tren más en cada sentido.



Tarifas de la línea Málaga - Granada

Dentro de la oferta tarifaria de los servicios Avant destaca el amplio abanico de abonos y títulos de transporte multiviaje que permiten viajar con importantes descuentos respecto a la tarifa general. La tarifa de Ida entre Málaga y Granada en trenes Avant es de 23,10 euros (37€ la de Ida y Vuelta). Con los diferentes abonos que Renfe ofrece en este servicio es posible viajar entre Málaga y Granada desde 8,5 euros por trayecto (Tarjeta Plus 50 viajes). Todos los abonos (Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10-45) son nominativos y permiten al cliente sumar puntos para disfrutar de las ventajas del programa +Renfe.

¿Cómo son los trenes Avant?

Los trenes Avant que ya unen Granada y Málaga son unidades de la serie 104, que ya operan en el resto de relaciones Avant de Andalucía. Estos trenes son un modelo habitual para prestar servicios en distancias medias a través de líneas de alta velocidad. Están formados por cuatro coches, disponen de 237 plazas (una de ellas adaptada a personas con movilidad reducida) y alcanzan una velocidad comercial de 250 km/h.