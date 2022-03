El precio de la luz en España se encuentra en máximos históricos. Por ello, es importante entender qué hay detrás de esta crisis de precios a escala mundial y encontrar soluciones a largo plazo que aseguren un precio estable en la factura de la luz.

Carlota Pi, cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz, considera que “el modelo energético y ambiental actual ha caducado, por lo que es necesario cambiar la forma en que se produce y se consume la energía en España, abandonando la dependencia de fuentes de energía no renovables como el petróleo, el gas o el carbón y avanzando hacia un modelo de generación distribuida a partir de fuentes 100% renovables”.

1. ¿Por qué sube el precio de la luz?

España es una isla eléctrica con una capacidad de interconexión con Europa por debajo del 2% y con una potencia instalada total para producir electricidad de 106.000 MW.

En el contexto actual de demanda eléctrica creciente la oferta energética sigue siendo la misma. Esto, sumado a que el mix de generación de la electricidad continúa siendo muy caro (ya que depende en un 50% de combustibles fósiles) ha provocado un colapso del sistema de producción-consumo actual. Por este motivo, hoy estamos viviendo una crisis de precios sin precedentes en todo el mundo.

2. ¿Cómo podemos hacer que el precio de la luz baje?

En el contexto de emergencia actual, la solución pasa por producir electricidad con fuentes de energía renovables más baratas y limpias; aumentando la inversión en la generación 100% verde y logrando, de este modo, energía verde más barata que permita reducir el coste del sistema y de los precios.

En cuanto a nuestro país, resulta fundamental aprovechar el gran potencial de producción de electricidad renovable que tenemos, convirtiendo en energía limpia para todos los 10 millones de tejados útiles que existen en España.

3. ¿Cuál es la solución a la crisis de precios?

España, con sus 1.700 horas de sol al año, es uno de los países más soleados de la Unión Europea. Sin embargo, disponemos de menos placas solares para uso doméstico instaladas que una ciudad como Bruselas, por lo que el potencial para producir electricidad renovable y barata para todos es enorme.

La solución a la crisis de los precios es sencilla, se llama la Revolución de los Tejados y propone una disrupción en la forma de consumir y producir la energía en “el país del sol”.

Cuando la Revolución de los Tejados triunfe, incrementaremos en un 50% la producción de energía renovable en España.

4. ¿Qué podemos conseguir instalando placas solares?

El éxito de la Revolución de los Tejados supondrá que 10 millones de tejados sobre lo que brillan 1.700 horas de sol al año puedan convertirse en 50.000 MW de potencia adicional instalada, un 50% más de capacidad renovable y muy barata.

A largo plazo, esto nos colocará en un escenario de precios del orden de 30€/ 35€ el MWh frente a los 300€ en los que nos encontramos hoy. Es decir, el precio bajará, consiguiendo una reducción del precio de una décima parte para los próximos 40 años.

5. ¿Por qué Holaluz es la mejor opción para ahorrar con placas solares?

A día de hoy, existen 10 millones de tejados viables fácilmente transformables en energía 100% verde no solo para la familia propietaria del tejado, sino para todo el mundo. Es decir, una de cada tres familias españolas tiene esta capacidad, con ahorros superiores al 50% en su factura de la luz y, con ese dinero ahorrado, invertir en pagar un préstamo para financiar las placas solares que han instalado en sus tejados.

6. ¿Qué ofrece Holaluz?

Holaluz da la oportunidad de maximizar la capacidad de producción de cada tejado, convirtiendo todos los metros cuadrados viables en electricidad 100% verde para todos, con un ahorro medio de un 50% y con la posibilidad de llegar incluso a facturas cero.

La Revolución de los Tejados no sería tal si no pudiese formar parte de ella todo el mundo. Además de encargarse de la tramitación de las subvenciones Next Generation de la UE y el asesoramiento de las subvenciones del IBI en tu ciudad, Holaluz proporciona financiación hasta 15 años para que los paneles solares se paguen con el ahorro generado en la factura de la luz desde el primer mes. En otras palabras, no tienes que poner ni un solo euro de tu bolsillo para invertir en paneles solares y transformar cada tejado en energía 100% verde y limpia para todos.