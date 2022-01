La disfunción eréctil también podría ser una consecuencia más del covid. Es lo que ha contado un hombre estadounidense, que ha explicado que tras superar la enfermedad tiene problemas en sus relaciones sexuales y que su pene se ha acortado en 2,5 centímetros.

El paciente, que se identificó como un hombre heterosexual de unos treinta años, conto en el podcast de consejos sexuales How To Do It, que tras haber padecido severamente la enfermedad en julio del año pasado y haber tenido que ser hospitalizado, quedó con un efecto secundario inesperado: disfunción eréctil.

Según su declaración, recogida por una nota del diario británico Daily Mail, el problema ha tenido un “profundo impacto en mi autoconfianza y mis habilidades en la cama”.

El hombre, quien reside en los Estados Unidos, explicó que es un “heterosexual de unos treinta años. En julio del año pasado contraje Covid y estaba muy enfermo. Cuando salí del hospital, tenía algunos problemas de disfunción eréctil. Esos mejoraron gradualmente con algo de atención médica, pero parece que me quedé con un problema duradero”.

Luego agregó: “Mi pene se ha encogido. Antes de enfermarme, estaba por encima del promedio, no enorme, pero definitivamente más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media y estoy decididamente por debajo del promedio. Aparentemente se debe a un daño vascular, y mis médicos parecen pensar que es probable que sea permanente”.

El acortamiento del pene es posible entre quienes tiene long covid

Los médicos le han dicho que este problema es posible en un hombre que haya pasado la covid y que es probable que sea permanente. La infección por covid puede causar daño vascular en el tejido eréctil. Un estudio del University College London hecho entre 3400 personas descubrió que el pene acortado era un síntoma raro entre 200 pacientes que desarrollaron Covid prolongado.

El tamaño del pene tiene solución, según algunos médicos

No obstante, los urólogos han señalado que existen métodos de rehabilitación para restaurar la longitud perdida del pene. Tanto la doctora Ashley Winter, uróloga en Oregón, como el doctor Charles Welliver, urólogo y Director de Salud Masculina en Albany Medical College, Nueva York, apuestan por las prácticas de rehabilitación que involucran medicamentos, estiramientos y dispositivos de vacío pueden ayudar a recuperar la longitud del pene perdida con el tiempo.

La Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami en su estudio "demuestra la presencia del virus en el pene mucho después de la infección inicial en humanos y sugiere que la disfunción generalizada de las células endoteliales de la infección por covid puede contribuir a la disfunción eréctil resultante". No obstante, los médicos enfatizan que se necesitan más investigaciones para validar los efectos del virus en la función sexual.