El diputado regional Manuel Sevilla ha exigido al Gobierno de López Miras que tome medidas inmediatas frente a los vertidos de nitratos que están destruyendo el Mar Menor. Del mismo modo, el socialista ha denunciado que el Ejecutivo regional esté llevando a la laguna salada a la ruina, y que su política consista en no hacer nada para parar los casi 3.000 litros de fluidos que llegan del Campo de Cartagena, y en culpar de todo al Gobierno de España.

"La situación actual hace indicar que, con mucha probabilidad, volveremos a ver la sopa verde, mientras el Gobierno regional sigue sin asumir sus competencias e incumpliendo la Ley del Mar Menor", ha asegurado Sevilla.

La "inacción"del Partido Popular durante los 26 años gobernando la Región de Murcia ha llevado a la laguna salada a una situación crítica, a lo que se suma el poco interés del Ejecutivo regional por llevar a cabo las acciones que se encuadran en la Ley del Mar Menor", ha señalado.

"Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia no paramos de exigir su desarrollo y cumplimento, pero vemos con tristeza como no cumplen nada y cómo la Fiscalía está investigando al Gobierno regional por no tramitar los expedientes de responsabilidad ambiental a empresas responsables de contaminar el Mar Menor", ha lamentado el diputado regional.

Del mismo modo, Manuel Sevilla ha querido incidir en que López Miras y el consejero Luengo, "no han elaborado el programa de control denitratos, no han puesto en funcionamiento el registro público deexpedientes sancionadores, no han desarrollado la figura de losoperadores agroambientales, no amplían el cuerpo de inspectores, noeliminan los cultivos ilegales, y así, un largo etcétera deincumplimientos. Además, desde el Gobierno regional tienen paralizadosmuchos expedientes de la CHS".

Para finalizar, el socialista ha querido poner el acento en que"mientras López Miras no asuma sus competencias y siga dedicándose arepartir culpas a los demás, el Mar Menor estará cada vez peor".