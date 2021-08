La casa del cine aterrorizadora por excelencia es la de los Bates (madre e hijo) de ‘Psicosis’. Y sin embargo, Hitchcock no intentó hacer de ella, en un principio, un elemento terrorífico. Se trata de una construcción colonial conocida como gótico californiano que el director consiguió convertir en un lugar de pesadilla por el hecho de colocarla en un promontorio y por el uso de una fotografía llena de sombras. Su exterior y su interior, (a pesar de que éste no existía), se convirtieron en protagonistas de esta terrorífica historia, con un final en todo lo alto, tan potente, que el propio Hitch decidió gastarse su propio dinero en comprar los 9.000 ejemplares de la novela para que la gente no conociera cómo acababa.

Hoy es una de las joyas de los estudios Universal, y hace tiempo que se completó la estructura de la casa, de la que sólo se había construido para la película la fachada y el lateral izquierdo.