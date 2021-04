La empresa ‘Tauromagia’ ha presentado, en el salón de actos del Museo de Bellas Artes de Murcia, el cartel de la primera corrida de toros que se celebrará en la Región de Murcia tras más de año y medio de sequía taurina.

El director de ‘Tauromagia’, José Muñoz de Maya, ha sido el encargado de dar a conocer los detalles de un cartel integrado únicamente por el torero ceheginero Antonio Puerta, quien lidiará cuatro toros de Daniel Ruiz. El festejo —además— servirá para rendirle homenaje al clavel como uno de los símbolos de nuestra cultura.

De Maya ha señalado la importancia de «volver a organizar una corrida de toros en la Región de Murcia para comenzar a revitalizar un sector muy traumatizado por la pandemia», y ha destacado la vitalidad que esta tarde le va a poder brindar a la economía en el municipio «favoreciendo la actividad de comercios y restaurantes». Del mismo modo, el director de ‘Tauromagia’ no ha querido dejar escapar la ocasión para agradecer la colaboración de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, y de su teniente de alcalde, Jerónimo Moya «por su disposición incondicional para apoyar desde el primer momento este proyecto taurino».

Alicia del Amor, primera edil del Consistorio ceheginero, ha remarcado «la importancia de este proyecto para la tauromaquia en la Región de Murcia, en general, y para Cehegín en particular». La alcaldesa ha mostrado su apoyo y el del equipo de Gobierno a la iniciativa emprendida por ‘Tauromagia’.

“Cehegín, ha apuntando también, su gran coso, por donde han transcurrido grandes historias del toreo, vivirá, en esta fecha tan señalada, un espectáculo que va más allá de una simple corrida de toros. Lo que allí se sentirá es una fiesta que llevará, unida a ella, una exaltación de los distintivos que tiene nuestra ciudad y por la que es conocida. En este punto quiero agradecer la colaboración del mundo de la flor cortada de nuestro municipio, que estará presente en este evento como seña de nuestra identidad”.

Antonio Puerta, único espada anunciado en el cartel, ha destacado la importancia que tiene para él este compromiso: «llevo cuatro años sin torear en la Región de Murcia». El torero de Cehegín ha expresado que «este proyecto no ha sido un sueño de un día, es un proyecto personal y muy bonito para mí, en el que Pepe no ha escatimado ningún esfuerzo». Puerta también ha tenido palabras para el autor del cartel, el artista multidisciplinar Nicolás de Maya: «Nicolás es una persona muy sensible que me ha ayudado en todo momento». El torero confía en tener una temporada prolifera en actuaciones: «mi temporada no se va a resumir a este festejo, creo que vamos a torear antes de este día».

El artista Nicolás de Maya, autor de la obra que ilustra el cartel, ha remarcado que con este evento «vamos a revitalizar el mundo del arte y de la tauromaquia en Cehegín». En cuanto a la composición del cartel, el también hijo de Cehegín ha explicado que su simbolismo reside en el renacimiento del torero, «en el que he querido jugar con tres aspectos claves: la representación mágica de la oscuridad y las sombras, la luz y la joya suprema, el oro». En cuanto a la denominación del festejo, denominado como ‘Corrida de los Claveles’, el artista ha añadido que utilizarán este evento para «explotar el patrimonio natural de Cehegín como productora de clavel y flor cortada».

El acto ha sido clausurado por el director general de la Administración Local y responsable de los Asuntos Taurinos de la Comunidad, Francisco Abril, quien ha alabado la iniciativa de la empresa ‘Tauromagía’. Abril ha destacado el compromiso del Gobierno de la Comunidad con la tauromaquia y el trabajo que la administración de López Miras «está realizando para salvaguardarla».

Venta de entradas

La campaña de venta de entradas se desarrollará a través de la web www.tauromagia.es con la intención de reducir al máximo la interacción física entre personas. También se podrán adquirir en ‘Zapatería Zapatando’, de Cehegín. Las taquillas de la plaza de toros, en todo caso, estarán abiertas a partir del día 25 de junio hasta el día del festejo.

El precio de las localidades será de 25 euros la entrada general sin numerar; de 22 euros para pensionistas y clubes taurinos; y de 40 euros para aquellas barreras sin numerar que se puedan sacar a la venta.