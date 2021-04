La entrevista que este jueves ha realizado Castilla y León Televisión al exalcalde de Ponferrada Ismael Álvarez, condenado por acosar sexualmente a la exconcejala Nevenka Fernández, que fue la primera mujer en España en denunciar públicamente este tipo de acoso hace 20 años, ha generado un rechazo en redes sociales e incluso la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, la ha calificado de "inadmisible".

En la entrevista, el exalcalde se ha negado a pedir perdón a Nevenka, ha asegurado que no se arrepiente de nada porque su condena fue absolutamente injusta y se ha declarado "inocente".

En este sentido, la reacción de la familia de la víctima y de la propia Nevenka no se ha hecho esperar. Nevenka cree que en la entrevista que a su acosador, el exalcalde de Ponferrada Ismael Álvarez, se retrató tal y como es.

La madre de Nevenka Fernández, Francisca García, ha explicado a la agencia Efe este viernes que su hija, que reside en Irlanda, siguió anoche con ella al teléfono la entrevista a Álvarez, primer político condenado en España por acoso sexual.

"Quería que la viéramos juntas y, lejos de reprochar que se entreviste a un delincuente que ha sido condenado por acoso, le ha gustado que hablara, porque se ha retratado", ha explicado la madre de Nevenka sobre la entrevista, en la que el exalcalde se negó a pedir perdón, aseguró que no se arrepiente de nada porque su condena fue absolutamente injusta y se declaró "inocente".

Ha agregado que su hija le dijo que "se había dado la vuelta a la tortilla por fin" y ha subrayado que la familia ve sin rencor como Álvarez "va perdiendo el respaldo social con el que contó en su momento".

De todos modos, García le ha reprochado que no dijera la verdad en esa entrevista y ha considerado que sus declaraciones reflejan que es un "narcisista".

"Es la ley de la pataleta", ha dicho la madre de Nevenka, quien considera que la entrevista que concedió el exalcalde responde a lo denunciado por su hija en la serie que estrenó la plataforma Netflix.

"Nosotros no hemos querido ir nunca a un plató de televisión y se nos ha ofrecido mucho dinero por ello , pero no somos así", ha recalcado la madre de Nevenka, quien ha asegurado que defenderá a su hija siempre "pero no en una televisión".

Respecto a la negativa del exalcalde a pedir perdón a Nevenka, la madre ha declarado: "No necesitamos perdón alguno. Mi hija está bien y eso es lo que me preocupa. No tiene rencor", al tiempo que ha recordado que Nevenka accedió a hacer el documental "para ayudar a las mujeres que se tapaban la cara en televisión cuando denunciaban que habían sufrido acoso porque no lo soportaba al considerar que eran doblemente víctimas".

Ahora la madre de Nevenka afirma no quiere volver a vivir lo que hace 20 años le dejó uno daño irreparable a la familia.

"La vivido por Nevenka y su posterior denuncia conllevó que mi marido tuviera que cerrar su empresa y a nadie le importó entonces que diera de comer a 50 familias", ha apostillado.

"Con el tiempo hemos conseguido dignidad y tenemos el orgullo de una hija que no espera perdones ni actos de homenaje; es más, asegura que no asistirá a los que se le puedan hacer porque considera que esos actos no borrarán todo lo que han sufrido", ha sostenido.

Pero sí aplaude los movimientos sociales a favor de su hija, cuando hace 20 años una parte de la sociedad llegó a salir a la calle en defensa del acosador.

"Algo ha cambiado la sociedad, pero tiene que cambiar más", ha zanjado.

Dar voz a un acosador

La entrevista, que fue realizada por el periodista José Luis Martín, director del programa 'Cuestión de prioridades', comenzó con la advertencia de que Castilla y León Televisión ha estado y está al lado de las víctimas de cualquier tipo de violencia y en especial con las que sufren acoso sexual.

Añadió que la entrevista a Ismael Álvarez tiene un "especial interés informativo" tras el documental sobre el caso Nevenka de Netflix y explicó que la única condición impuesta por el exalcalde para romper su silencio con la entrevista fue que esta fuera en directo.

El anuncio de esta entrevista por parte de la cadena generó mucho rechazo.

Entre los comentarios que censuraron la entrevista se encuentra Adriana Lastra quien, a través de su perfil de twitter, escribió: "Para Castilla y León Televisión es Cuestión de Prioridades darle voz a un acosador condenado. No a Nevenka, ni a su abogado, o a las asociaciones de mujeres que la apoyaron. No, a su acosador. Es inadmisible. No tenéis vergüenza."

En esa misma línea, el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, dijo que "el espectáculo o la audiencia no valen como excusa y menos si se trata de dinero público. La voz debe ser para la víctima, nunca para un condenado por acoso. Creímos, por un momento, que habíamos avanzado en igualdad pero en Castilla y León hay quienes no cambiarán nunca".

La secretaria de Organización del PSOE en esta Comunidad también fue muy crítica por esta entrevista y ha dicho: "Mientras cadenas nacionales privadas vetan a supuestos maltratadores, a un acosador condenado deciden entrevistarlo en Castilla y León Televisión. Sencilla y llanamente no doy crédito, ni lo merecen la víctima, ni ninguna mujer. Lamentable".

También la secretaria de acción institucional de Podemos en Castilla y León, Lorena González, ha considerado "indecente" llevar a acosadores a la televisión. E