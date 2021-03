Hace pocas semanas se celebraba el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una iniciativa aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en esta disciplina de las mujeres y las niñas, y alcanzar la igualdad de género y su empoderamiento. En esta dirección tiene lugar, este 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, una celebración que busca eliminar las barreras de acceso de las mujeres en el terreno profesional. Los datos hablan por si solos, si tomamos como referencia el ámbito científico, menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres. La brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) persiste desde hace años en todo el planeta. “A pesar de que la participación de las mujeres en las carreras técnicas y científicas ha aumentado notablemente, todavía se encuentran poco representadas en estos campos” señala María José Romero, jefa del servicio de Hematología en el Hospital Rafael Méndez, de Lorca . En el terreno concreto de la medicina, y como afirma Marta Romera, hematóloga en el Hospital de Santa Lucía de Cartagena: “Creo que progresivamente el mundo de la medicina va a ser predominantemente femenino. Quizás el problema de las mujeres en la ciencia aparece cuando se necesita conciliar su actividad con la maternidad, que es un precio que muchas de ellas no están dispuestas a pagar”.

En cualquier caso, la situación está cambiando a pasos agigantados y a una mayor presencia femenina en el campo de la salud se une un mayor respeto hacia la manera de enfocar el trato a los pacientes y, así mismo, la adquisición de nuevos roles, como afirma María José Moreno , del Hospital Virgen de la Arrixaca, del Palmar: “ Antes la mujer, en la disciplina de la Hematología, se encargaba más de la parte de laboratorio (banco de sangre, hematimetría, morfología), mientras que en la parte clínica era más frecuente la presencia de hematólogos, esto está cambiando en los últimos años y cada vez somos más las mujeres que nos dedicamos a la clínica”.

La pasión que las une

La Hematología es la especialidad que se ocupa de la sangre y los numerosos trastornos en los que está involucrado este componente del organismo. Es también una de las especialidades médicas que mayores avances ha registrado en los últimos años, logrando que enfermedades que suponían una muerte segura se han convertido en patologías crónicas y sin apenas verse afectada la calidad de vida de los pacientes. Los logros de los nuevos tratamientos y también una nueva manera de acercarse a la enfermedad y al paciente, han hecho posible un aumento de la esperanza de vida y una mejor calidad de esta. Así es en el caso del Mieloma Múltiple, una enfermedad que se ha convertido en el nexo de unión de tres hematólogas de Murcia que, con las dificultades de este momento de pandemia, mantienen la esperanza de seguir progresando aunque reclamando que más pronto que tarde se recuperen los congresos, conferencias e intercambios internacionales, tan necesarios.

Se estima que, en nuestro país, hay alrededor de 12.000 pacientes y que, cada año, se diagnostican más de 2.000 nuevos casos de Mieloma Múltiple, cifra que representa el 1% de todos los cánceres y el 10% de los de sangre.

Nuevos retos

Para las entrevistadas, aunque señalan que no han sufrido ninguna discriminación por el hecho de ser mujer y dedicarse a una enfermedad tan compleja como es el Mieloma Múltiple, indican que hay ciertas dificultades para formar parte de comités científicos y boards de sociedades científicas y que, a veces, cuesta ser escuchada en determinados foros. En lo que respecta a las barreras internas, afirman que “nos las ponemos nosotras cuando somos madres o hijas”. Las tres están orgullosas de su posición, pero reconocen que se han quedado cosas por el camino. | Contenido impulsado por Celgene, una compañia de Bristo Myers Squibb.

"El papel de la mujer en hematología es hoy muy relevante"

Dra. MARÍA JOSÉ ROMERO ORCAJADA | Hospital Rafael Méndez, Lorca | Jefa de servicio

Soy de la época de los 20.000 médicos en paro” de los tiempos duros en que era difícil conseguir plaza y cuando la medicina era un asunto de hombres. “Fue mucho tiempo después cuando comprobé que había sido un acierto la decisión de ser médico y hacer Hematología. Hoy soy la responsable de un gran equipo y estoy orgullosa de ello”. María José Romero es consciente de las dificultades y de la necesidad de tener nuevas maneras de abordar la salud con responsables de otras áreas, que suelen ser hombres, como con los pacientes de una enfermedad rara, el Mieloma Múltiple, a la que se enfrenta día a día. “Un tipo de neoplasia más frecuente de lo que nos pensamos (10% de las neoplasias hematológicas)”.

Según sus propios datos, se diagnostican en España cada año, unos 2000-3000 pacientes nuevos, aproximadamente 4-5 por 100.000 habitantes año. “No es fácil comunicar al paciente que padece esta enfermedad incurable aunque cada vez asistimos a más casos de remisión. Habitualmente solo utilizamos la palabra cáncer cuando la actitud del paciente así lo reclama. Intentamos informar de que es una enfermedad crónica, que no es benigna pero que se pueden vivir muchos años con ella. En este sentido valoramos la especial actitud de las mujeres y su empatía a la hora de ayudarles en todo lo que pueden, porque son pacientes que se hacen muy dependientes”.

Afirma que en muchos hospitales de nuestra geografía con la creciente participación de las mujeres, gana terreno “esta manera tan positiva de acercarse al paciente”.

Lo que si continúo constatando es que las mujeres tenemos menos interés por las ciencias, y esto es una lástima porque indudablemente tenemos las mismas capacidades intelectuales que los hombres, y el futuro viene muy enfocado a esos campos. Yo animaría a que nos integráramos mucho más en esas materias, y les diría las jóvenes, que si se puede, que con trabajo y tesón se llega realizar la labor soñada”.

"Mi trabajo me enseña a vivir en el presente”

Dra. MARTA ROMERA MARTÍNEZ Hospital Santa Lucía, Cartagena

Marta la pasión se le adivina tras las palabras, se hizo médica “por vocación, para ayudar a las personas”, y a pesar de que “siempre se me habían dado bien las matemáticas, sin embargo, en el último momento, pensando en como sería el resto de mi vida, me planteé que yo quería dedicarme a algo que mejorara la vida de los demás. Hoy asegura que: “lo que me gusta de mi especialidad es que se crea un fuerte lazo con los pacientes, tienes la oportunidad de ayudarles y darles herramientas para que se enfrenten a problemas importantes”.

En la actualidad está especializada en el tratamiento del Mieloma Múltiple, esa enfermedad maligna para la que a pesar de que los tratamiento avanzan a pasos agigantados, no tiene cura. “Si hay algo que me ha enseñado mi trabajo es a no esperar cosas del futuro, hay que apreciar y disfrutar el momento presente porque mañana el que tiene la enfermedad podemos ser cualquiera, y nuestra vida cambiará para siempre”.

Le resulta complicado definir que aporta la mujer respecto al hombre “porque toda mi carrera la he desarrollado en un ambiente bastante femenino, quizás la diferencia es que nos preocupamos más por intentar facilitar algunas pequeñas rutinas, menos viajes al hospital, ajustar horarios para que esperen menos, pero creo que estas cosas van más en el carácter de la persona que en una cuestión de género”.

En un escenario donde sin pausa la mujer está avanzando posiciones de una manera indiscutible opina que “creo que progresivamente el mundo de la medicina va a ser predominantemente femenino. Quizás el problema de las mujeres aparece cuando quieren hacer una carrera investigadora porque la estabilidad es menor y eso se traslada en una dificultad para la conciliación con la maternidad, que es un precio que muchas mujeres no están dispuestas a pagar y optan por otras opciones y posiblemente se estén perdiendo muy buenas ideas por este tipo de actitudes”.

"Creo que desde siempre he querido estudiar medicina"

Dra. MARÍA JOSÉ MORENO BELMONTE | Hospital Virgen de la Arrixaca, El Palmar

El hospital de día, mi lugar habitual de trabajo en este momento, no deja de ser mi segunda casa”. Allí se viven algunos momentos agradables, cuando los tratamientos resultan efectivos y otros difíciles cuando esto no se puede conseguir. “El tratamiento del Mieloma Múltiple ha cambiado notablemente en la última década, está en continuo avance y se ha pasado de tener sólo quimioterapia convencional, a disponer los tratamientos más novedosos dentro del campo de la Onco-Hematología, lo que ha modificado el curso y la supervivencia de nuestros pacientes; aún así, a fecha de hoy aún no se puede decir que sea una enfermedad curable, pero sí existe un amplio abanico de nuevas terapias, que ayuda a nuestros pacientes a vivir más años y con mejor calidad de vida”.

En su opinión, en los últimos años, se vislumbran también nuevas fórmulas de acercamiento al paciente con mayor empatía, lo que está favorecido por el hecho de que el número de mujeres en la carrera de medicina es superior al de hombres “y del mismo modo, también es mayor el número de mujeres que escogen la especialidad de Hematología; esto no es igual en otras carreras más técnicas, a las que les vendría muy bien un empuje femenino”.

El consejo que les daría a las chicas que se estén planteando dedicarse a una carrera técnica o a la investigación es que: “en sus manos está el llegar donde ellas quieran, que el hecho de ser mujer no imposibilita alcanzar retos profesionales; que es necesario el esfuerzo y trabajar duro por aquello que se quiere conseguir; que todo objetivo que nos pongamos en la vida, exige sacrificio, y que por lo general quien alcanza el éxito en ciencia es porque ha sido constante”.

También apunta que tal vez a la mujer le cuesta “ser más visible en determinados ambientes dentro del terreno científico, o no alcanza puestos de más responsabilidad, no porque no sea capaz, que lo es, sino porque como en lo laboral, las mujeres son autoexigentes en la vida privada, y en concreto en todo lo que representa el ámbito familiar”.

Mieloma múltiple, en cifras

40 Nuevos casos en Europa

Se diagnostican aproximadamente 40 nuevos casos de MM por cada millón de habitantes y año.

65 años. Momento detección

El Mieloma aparece característicamente en personas mayores, aunque afecta también a los adultos y jóvenes.

10% de las neplasias sanguíneas

El Mieloma Múltiple es el segundo cáncer más frecuente de la sangre, tras el linfoma. Es el 1% de todos los cánceres.

3-5 Datos de incidencia

Presenta entre 3-5 casos por cada 100.000 habitantes al año y entra en las denominadas enfermedades raras.