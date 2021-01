Denuncia en Twitter que un chófer de autobús ha atropellado a su perro y ha huido

Un joven ha usado su cuenta de Twitter para difundir que un chófer de la empresa municipal de transporte público de Madrid, EMT, ha atropellado a su perro ante sus ojos para después marcharse sin querer identificarse. El can, desgraciadamente, habría muerto en el accidente, según asegura el ahora denunciante, que se encuentra indignado por el trato recibido tanto por parte del propio trabajador como de la empresa.



Y es que, siempre según su versión, habría llamado a la concesionaria para exigir explicaciones y desde la empresa le respondieron que "no les constaba porque no se había presentado parte", así que "si quería que les denunciase". Una actitud que ha dolido aún más a este usuario de Twitter, que escribe que su perro "no se merecía acabar así".





De verdad... un autobusero de la línea 111 de madrid atropella a mi perro se niega a identificarse, voy a quedarme a la @EMTmadrid dicen que como el autobusero no ha dado el parte que no les consta... que si quiero les denuncie, de verdad que poca caridad y poca humanidad... — ????? (@Albert_Kun) January 22, 2021