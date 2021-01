ENCUESTA | ¿Qué opinas sobre los 'youtubers' y 'streamers' que trasladan su residencia a Andorra?

Desde que El Rubius hizo público en su canal de Twitch que iba a trasladar su residencia a Andorra, las redes arden. El debate sobre si está bien o mal que youtubers como él decidan irse de España para pagar menos impuestos, entre otras razones, ocupa la conversación en muchas redes sociales. "Obviamente [pagar menos impuestos] es un plus, pero si fuera solo por eso me habría ido hace muchos años", dijo el joven malagueño. "Todos mis amigos están allí", apuntaba el youtuber, subrayando que no lo hacía solo por ahorrar dinero.

Andorra tiene una política fiscal más laxa y permite a este tipo de creadores de contenidos pagar menos impuestos de los que les corresponden en España (el 45% para los que ingresan más de 60.000 euros anuales frente al 10% de Andorra). Estrellas de Internet como Vegetta777, Willyrex o TheGrefg, que tienen millones de suscriptores a sus canales de Youtube y Twitch, residen en el país vecino.

Palabras como las del streamer vasco, Ibai Llanos, quien afirmó en su cuenta de Instagram que "es normal que la gente que gane mucha pasta o a la gente que es rica le quite muchísimo dinero y menos les deberían quitar a los que ganan 2.000, 1.500 o menos", avivaron el debate. "A mí me la pela lo que me quiten, sigo viviendo de puta madre", dijo, y recalcó que él no se iba a vivir a Andorra.

